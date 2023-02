Dua Hari Setelah Ditinjau Jokowi, Harga Pangan di Medan Belum Ideal

ERA.id - Harga sejumlah pangan di Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), masih bertahan dalam tren kenaikan atau belum ideal, Sabtu (11/2/2023). Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meninjau harga sembilan bahan pokok (sembako) untuk memastikan harga stabil di Pasar Tradisional Bakti, Medan, Kamis 9 Februari 2022, dua hari lalu.

Seperti dilihat ERA pada Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, Sabtu sore, harga komoditas pangan di Sumut masih dalam tren kenaikan. Komoditas cabai merah keriting dibanderol Rp44 ribu per kilogram (kg) naik dari harga ideal Rp25 ribu per kg.

Selanjutnya, komoditas pangan bawang merah dibanderol Rp37.500 per kg naik dari harga ideal Rp28 ribu per kg. Kemudian, cabai rawit hijau dibanderol Rp42 ribu atau naik dari harga ideal Rp32 ribu per kg.

Sementara harga minyak goreng curah dibanderol Rp15.700 atau naik dari harga eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu per kg. Tinjuan langsung Presiden Jokowi dinilai belum memberi dampak cukup signifikan terhadap upaya menstabilkan harga pangan di Kota Medan.

Ketua Tim Pemantau Harga Pangan Kota Medan, Benjamin Gunawan mengatakan bertahannya tren kenaikan harga pangan sejak awal pekan kemarin diproyeksikan bisa lebih mahal menjelang bulan Ramadhan. Untuk saat ini harga pangan di Kota Medan termasuk mahal atau belum terjangkau.

"Dengan tren harga kebutuhan pangan yang bertahan mahal tersebut. Saya menilai komoditas pangan berpeluang untuk bertahan mahal dengan kecendrungan naik menjelang Ramadhan nanti. Dan seluruh stakeholder terkait harus bisa mengantisipasi kemungkinan tersebut. Karena untuk tanaman hortikultura saya nilai dalam tren naik harganya, seiring dengan musim kemarau yang mulai datang," ungkapnya kepada ERA.

Ekonom dari Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) ini menilai belum ada melihat pertimbangan apalagi upaya dari pemerintah dalam menstabilkan harga sejumlah pangan yang mahal. Benjamin menilai hal ini yang dapat menyebabkan harga pangan diprediksi meningkat signifikan jelang Ramadhan.

"Saya menyarankan agar pemerintah daerah sudah mempertimbangkan kemungkinan kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok saat ini. Kita butuh mitigasi untuk menghindari kemungkinan harga naik jelang perayaan keagamaan besar nanti," jelasnya.

Sementara itu, saat ini Presiden Jokowi berserta rombongan masih berada di Kota Medan. Jokowi dikabarkan akan hadir langsung menonton konser Dewa 19 di Pardede Hall, Medan, Sabtu malam.