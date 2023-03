Sensasi Buka Puasa Sambil Saksikan Satwa di Solo Safari Selama Ramadan, Mau Coba?

ERA.id - Makunde Resto yang berlokasi di dalam kompleks Solo Safari akan memperpanjang masa bukanya selama bulan Ramadan. Sehingga pengunjung bisa menikmati buka puasa sembari menyaksikan satwa di Solo Safari.

Melalui paket Safari Ramadan Culinary Festival, pengunjung bisa mendapatkan pengalaman baru untuk berbuka bersama keluarga dan menikmati pemandangan satwa di Solo Safari. Paket ini merupakan atraksi baru dari Makunde Resto selama bulan Ramadan. Sebab selama ini Solo Safari hanya dibuka hingga sore hari.

"Ini konsep baru kami, harapannya pengunjung makin mendapat pengalaman baru dalam melewati Ramadan," kata Sales Manager Solo Safari, Eka Fitri, Kamis (23/3/2023).

Dengan konsep All You Can Eat, paket seharga Rp95 ribu bisa dinikmati oleh pengunjung. Sehingga mereka bisa menghabiskan waktu untuk menikmati Solo Safari dan kemudian buka bersama di Makunde Resto.

"Pengunjung bisa masuk ke Solo Safari sekitar pukul 16.00 WIB untuk menikmati Safari Journey, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, mereka bisa menuju Makunde Resto untuk berbuka puasa," katanya.

Sebagai informasi Makunde Resto menyajikan sensasi makan bersama di depan kandang singa. Namun pengunjung tidak bisa memilih kursi di lounge atau di lantai atas. Nantinya pengunjung akan duduk sesuai dengan jam pemesanannya.

"Jadi maksimal dua hari sebelum hari H, lebih baik reservasi dulu. Karena kami juga perlu menyesuaikan kapasitas resto, yang dibatasi 350-an tempat duduk," katanya.

Untuk sajian berbuka puasa, pengelola Makunde Resto menjanjikan variasi menu berbeda setiap harinya. Tidak hanya masakan nusantara, namun juga western hingga Arabic.

"Nanti ada juga live cooking. Untuk makanan yang disajikan selalu disesuaikan dengan standar hotel berbintang," beber Executive Chef Makunde Resto, Rian Kristanto.