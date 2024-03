Penampakan Kantor Yayasan Babysister Tersangka Aniaya Anak Selebgram Aghnia Punjabi

ERA.id - Yayasan terkenal babysister atau PT Val The Consultant tempat tersangka suster Indah yang menganiaya anak Selebgram Aghania hingga lebam di wajah. Kantor tersebut berada di Jalan Kalisari Permai, perumahan San Diego, kawasan Pakuwon City, Mulyorejo, Surabaya.

Pantuan ERA di lokasi kantornya tempat yayasan tersangka bernama Indah (27), sekira pukul 16.00 itu tampak keliatan sepi. Namun, anehnya saat telusuri banner yang dipasang bernama yayasan PT Val Consultant tampak dicopot. Lantaran, terlihat bekas tali rapia.

Padahal, sesaui pantuan foto gambar di google maps kantor tersebut terlihat masih ada banner yayasan terkenal di Surabaya itu.

Salah satu penghuni yang tak ingin disebut namanya mengaku bahwa rumah tersebut sudah bukan kantor lagi sejak beberap bulan.

“Sudah tiga bulan gak ada kantornya disini sudah lama saya gak tahu, sudah ya,” katanya, saat ditemui ERA.

Saat ditanya terkait banner bernama yayasan tersebut apakah sengaja di copot? ia menjawab tidak mengatahu pasti tapi dia mengelak bahwa banner tersebut jatuh sendiri.

“Bannernya jatuh sendiri sudah pindah enggak tahu,” jelasnya.

Namun, pantuan ERA saat melihat sekilas pintu yang terbuka di dalam ruangan depan tampak ada pajangan foto dinding diduga sertifikat PT Val Consultant atau yayasan babysister tersebut.

Sementara selang waktu lama, ada sejumlah orang yang tampak memakai seragam kerja keluar dari rumah itu. Saat ditemui, salah satu diantara mereka membenarkan ada perusahaan The Val Consultant. Tetapi dia menegaskan pihak manajemen tidak memberi keterangan apapun.

“Ibu (pimpinan) ndak berkenan belum bisa diwawancarai, maaf ya. iya mohon maaf, bener-bener ndak bisa. mohon maaf. Ini dia staff di Val The Consultant,” kata staf yang tak mau disebut namanya juga.

Sebelumnya, Val The Consultant telah mengklarifikasi terkait kasus kekerasan atau penganiayaan terhadap anak selebgram Aghnia Punjabi yang dilakukan oleh tersangka suster berisinial I.

Dalam unggahan postingan yayasan tersebut di akun val_theconsultant menyatakan permintaan maaf dan sangat menyesalkan kejadian kejam kepada anak balita Aghnia yakni Cana hingga mengalami lebam di wajahnya.

“Dalam kasus yang menimpa Ibu @emyaghnia dan putri Cana Val The Consultant meminta maaf dan sangat menyesalkan kejadi- an tersebut. Kami secara tegas tidak menoleransi segala bentuk tindak kekerasan dalam pengasuhan anak,” tulis pernyataan manajemen Val The Consultant, Sabtu (30/3/2024).

Lanjut dalam pernyatannya, pihak yayasan sangat meyanyangkan kejadian itu hingga mencorang nama baik pelayanan perusahaannya. Bahkan, merugiakn ribuan para pekerja yang bekerja di Val The Consultant.

“Kejadian ini tentu saja mencoreng salah satu nilai yang telah dita- namkan pada pelayanan kami selama ini. Kejadian ini pun tentu saja merugikan citra ribuan pekerja kami lainnya. Karena itu kami sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penyalur pengasuhan anak, turut mendukung penyelesaian kasus yang terjadi dan siap membantu proses hukum dengan sebagaimana mestinya,” jelasnya.

Meski begitu, pihak yayasan sangat mendukung kasus kekerasan anak dan siap membantu proses hukum terhadap tersangka suster I.

“Pengasuh anak sejatinya bisa menjadi orang yang dipercaya dan diandalkan apalagi ketika orang tua sedang tidak ada di rumah. Untuk para pekerja kami yang sedang menjalankan tugas, lakukan dengan hati dan senantiasa berpegang teguh pada prinsip bahwa bekerja adalah sama halnya dengan ibadah. #Stop child abuse!,” jelasnya.