Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Harap Jokowi Bisa Resmikan Proyek Stadion Baru di Makassar

ERA.id - Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto bersama Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin membahas kesiapan rencana pembangunan stadion sepakbola bertaraf internasional di Makassar, Sulawesi Selatan, bersama tim Komisi V DPR RI.

"Kami menyiapkan anggaran Rp200 miliar di APBD Perubahan untuk akses pembangunan jalan menopang konektivitas kawasan stadion. Kami juga sementara menggambar (desain). Sehingga dana pusat nantinya bisa difokuskan ke pembangunan stadion," kata Ramdhan atau Danny usai pertemuan di kawasan Sudiang, Makassar, Jumat silam.

Menurut dia, stadion yang akan dibangun bertaraf Internasional itu memiliki kapasitas 30 ribu penonton, bahkan diharapkan bisa mencapai 50 ribu penonton.

Selain itu, dengan ROW (Right Of Way) atau lebar jalanan akan disesuaikan dengan kapasitas maksimal stadion, termmasuk memperhitungkan penguraian lalu lintas dan jalan keluar kendaraan dapat lebih efektif.

"Khusus jalan di dalam dengan kapasitas untuk stadion dengan ROW, lebarnya yang cukup dengan kapasitas maksimal dengan exit (jalan keluar) yang baik. Saya sudah izin pak gubernur,pemerintah kota akan siapkan," ujar Danny.

Sementara Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin berharap Presiden Jokowi dapat segera meresmikan proyek ini pada Juli atau Agustus 2024. Karena dijadwalkan, Jokowi akan berada di Makassar bertepatan dengan acara peresmian Rumah Sakit Khusus Jantung, Otak, dan Kanker di kawasan reklamasi Center Poin of Indonesia (CPI).

"Kawasan ini bukan hanya persoalan stadion saja, melainkan sebuah ekosistem hidup yang juga mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulsel yang terintegrasi yang disebut Mamminasata sebagai mana arahan bapak Presiden Jokowi," tuturnya.

"Terima kasih atas atensi yang luar biasa dari bapak presiden dan Komisi V DPR RI. Saya atas nama masyarakat Sulsel dan kepala-kepala daerah menyampaikan terima kasih," katanya menambahkan.

Ketua rombongan Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras pada kesempatan itu menyatakan, kunjungan kerjanya di kawasan Sudiang, Kecamatan Tamalanrea untuk memastikan tempat tersebut telah siap.

Termasuk memastikan persoalan teknis menyangkut soal keamanan lalu lintas udara, mengingat daerah tersebut menjadi salah satu pelintasan pesawat terbang dan masuk Kawasan Operasi Keselamatan Penerbangan (KKOP) yang dekat dengan bandara.

"Jadi, kami dari Komisi V DPR-RI ingin memastikan kesiapan lahan dari rencana pembangunan stadion. Alhamdulillah, pak Pj gubernur beserta wali kota dan Bupati Maros memediasi untuk menyiapkan lahan, sehingga APBN kita masuk mengintervensi pembangunan itu," papar Andi Iwan Aras.

Pria disapa akrab AIA ini mengemukakan, DPR-RI telah menyetujui menggelontorkan APBN atas usulan pembangunan stadion dengan skema multi-years. Bahkan rencana pembangunan stadion ini merupakan arahan langsung dari Presiden Jokowi berdasarkan aspirasi masyarakat Sulsel.

Pihaknya pun juga mengapresiasi upaya Wali Kota Makassar, Danny Pomanto yang akan membangun akses jalan menuju Stadion dengan alokasi dari APBD Perubahan senilai Rp200 miliar

"Insya Allah, tahun ini sudah bisa kita mulai pembangunannya (stadion). Untuk infrastruktur jalan, tidak akan jadi masalah, karena akan ditangani oleh Pak Wali di bawah arahan pak Pj Gubernur," ujar AIA menekankan.