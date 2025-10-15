Usai Nonaktifkan Kepsek SMAN 1 Cimarga, Gubernur Andra Soni Diserbu Netizen: Pakai Otak!

ERA.id - Gubernur Banten, Andra Soni, menuai kecaman netizen usai memberhentikan kepala sekolah SMAN 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten. Andra Soni dinilai tidak becus dalam menangani kasus tersebut.

Pemecatan Kepala Sekolah SMAN 1 Cimarga, Dini Fitria, itu dilakukan oleh Andra Soni setelah orang tua siswa yang ditampar akibat merokok melaporkan insiden tersebut ke pihak berwajib.

Kasus penamparan itu pun viral dan menuai pro kontra di kalangan publik. Andra Soni lantas mengambil keputusan untuk memecat Dini Fitria.

Sayangnya keputusan itu dinilai tidak benar. Banyak pihak yang menyanyangkan Andra Soni atas pemecatan tersebut.

"Lahhh itu siswa melanggar Pak!!!! Gimana sih Pak? Ada yg salah pasti sama siswanya," ujar @inri****

"SEKOLAH BEBAS MEROKOK HAHAHA BANTEN PUNYA SEKOLAH BEBAS MEROKOK YANG DIDUKUNG GUBERNURNYA," kata @kaut****

"Cuma dipukul biasa doang, gak sampe luka. Kita aja dulu sekolah dipukul sampe lengan & betis memar biru keunguan aja malah takut lapor orgtua krn takut malah tambah diomelin," ujar @stefunniv****

"Non Aktifkan Gubernur Banten karena mendukung kemunduran Pendidikan di Negeri Ini!!!" komentar @kriswahyunug****

"Pake otak pak!! Anda kami gaji Pake duit Pajak!! Keputusan Anda bodoh!!" kata @ICECREAMDOL****

Di sisi lain, Dini mengaku kejadian ini berawal saat kegiatan Jumat Bersih di sekolah. Ia lantas menemukan seorang murid yang sedang merokok.

Siswa tersebut tidak mengakui perbuatannya.Dini lantas menegur siswa tersebut.

Akibat dari teguran itu, Dini pun diberhentikan dari pekerjaanya. Tetapi siswa di SMAN 1 Cimarga melakukan aksi mogok sekolah atas keputusan tersebut.