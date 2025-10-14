Kepsek SMAN 1 Cimarga di Lebak Digugat karena Tampar Murid yang Kedapatan Merokok

ERA.id - Viral di media sosial seorang Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 1 Cimarga, Dini Fitria diduga menganiaya muridnya sendiri, ILP.

Dari video dan narasi yang beredar di media sosial, Dini diduga menampar dan menendang muridnya di lingkungan sekolah ketika ILP kedapatan merokok.

Rupanya, para siswa tak terima dan memprotes kepseknya. Mereka meminta klarifikasi dan menuntut agar Dini dicopot sebagai Kepsek SMAN 1 Cimarga.

Ibu ILP, Tri Indah Alesti juga tak terima dan melaporkan Dini ke Polres Lebak. Dini pun mengakui telah menampar ILP. Namun tindakannya itu adalah spontanitas saja.

Kanit PPA Satreskrim Polres Lebak, Ipda Limbong menjelaskan orang tua ILP melaporkan Kepsek SMAN 1 Cimarga pada Jumat (10/10) kemarin. Kasus ini dalam tahap penyelidikan.

"Tindak lanjut kita sudah kita mintai keterangan si anak korban, kemudian ibu korban juga sudah kita mintai klarifikasi," kata Limbong kepada wartawan, Selasa (14/10/2025).

Polisi juga nantinya akan menjadwalkan pemeriksaan ke Dini untuk diklarifikasi. Limbong menyebut pihaknya akan memfasilitasi kedua belah pihak jika ingin damai.

"Ya sementara ini kita baru terima pengaduannya. Kita normatif aja dulu, kalau dalam prosesnya ternyata ada perdamaian, ya kita juga tidak menutup pintu itu juga," jelasnya.