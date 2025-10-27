Geger Mayat Pria Tertimbun Sampah di Pati, Diduga Sudah Empat Hari Tewas

ERA.id - Warga Dukuh Cacah, Desa Sukoharjo, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, dihebohkan dengan penemuan mayat di tumpukan sampah pada Sabtu (25/10). Mayat itu diketahui seorang pria berinisial YL (50), yang dikenal mengurung diri selama delapan tahun.

Kapolsek Margorejo AKP Dwi Kristiasan mengatakan penemuan mayat dalam tumpukan sampah itu terjadi pada Sabtu (25/10/2025). YL diketahui merupakan pria asal Bandung, Jawa Barat, yang tinggal seorang diri.

"Pertama kali diketahui oleh salah satu tetangga korban yang mencium bau busuk menyengat dari arah rumah korban sekitar pukul 13.00 WIB. Tetangga korban curiga karena sudah sekitar lima hari korban tidak terlihat keluar rumah sehingga langsung melapor ke perangkat desa setempat," ujar Dwi.

Dwi lantas menjelaskan saat tiba di lokasi kejadian, kondisi rumah dalam keadaan terkunci dari dalam. Namun setelah dibuka, mayat YL ditemukan di dalam kamar dengan tumpukan sampah yang memadati ruangan.

"Korban ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia di dalam kamar banyak sampah," jelasnya.

Lalu, kata Dwi, dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Dugaan sementara YL meninggal dunia akibat serangan jantung.

"Diduga korban meninggal dunia akibat serangan jantung," katanya.

Sementara itu, tetangga YL, Prihanto mengatakan korban selama beberapa tahun terakhiri menutup diri dengan warga sekitar. Korban bahkan dikenal menyendiri sejak delapan tahun terakhir usai keluar dari pekerjaannya.

"Dulu katanya kerja di pabrik gula Pakis. Tapi setelah resign dia tidak pernah keluar rumah selama delapan tahun, kecuali hanya untuk menerima pesanan makanan," jelas Prihanto.

Terkait tumpukan sampah di rumah YL, diduga ia mengalami gangguan psikologis seperti hoarding disorder atau perilaku gemar menimbun barang karena menganggap barang itu akan berguna di kemudian hari.