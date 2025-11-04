Suami di Konsel Panik, Mengira Istri Hilang dalam Kebun, Ternyata Datangi Rumah Keluarga

ERA.id - Tim SAR Gabungan menemuk seorang istri yang sempat dikabarkan hilang dalam kebun di Desa Lambusa, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kepala Basarnas Kendari, Amiruddin mengatakan saat pertama kali mendapat informasi hilangnya korban bernama Ina (30) tersebut, pihaknya langsung mencari di lokasi.

"Saat penyisiran itu ditemukan topi korban sekitar 470 meter arah timur tenggara dari perkiraan lokasi terakhirnya," kata Amiruddin, Selasa (4/11/2025).

Dia menyebutkan tak lama berselang, pihaknya kembali mendapatkan informasi jika korban telah ditemukan dalam keadaan selamat pada Senin (3/11) sekitar pukul 21.40 WITA.

"Korban sendiri ke rumah keluarga yang berjarak sekitar 2 kilometer dari lokasi korban terakhir dilihat," ujarnya.

Amiruddin mengungkapkan dengan penemuan korban tersebut, Operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup.

"Seluruh unsur yang terlibat dalam pencarian dikembalikan ke kesatuannya masing-masing," kata Amiruddin.

Sebelumnya, Amiruddin menjelaskan berdasarkan keterangan keluarga, korban bersama suaminya masuk ke kebun pada Minggu (2/11) pagi sekitar pukul 08.30 Wita. Tidak lama setelah tiba di kebun, suami korban kembali ke rumah. Namun ketika kembali lagi ke kebun sekitar pukul 12.00 Wita, suami tidak menemukan istrinya.