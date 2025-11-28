Wali Kota Sibolga Hilang Kontak Sejak Bencana Porak-Porandakan Sumut

ERA.id - Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri sudah tiga hari belum bisa dihubungi sejak 25 November, setelah bencana banjir menerjang Sibolga, Sumatera Utara.

Syukri diketahui sempat menghubungi Ketua DPP NasDem Aceh, Bakhtiar Ahmad Sibarani soal tertutupnya jalan menuju Sibolga karena banjir dan longsor. Dia terjebak di Sitahuis, Tapanuli Tengah dan kesulitan mendapat sinyal.

Kota Sibolga masuk satu dari sekian daerah di Sumut yang diterjang banjir dan longsor. Paling parah terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan.

Petaka itu merusak rumah warga, menghancurkan sejumlah fasilitas umum seperti jembatan, saluran air, sekolah, tempat ibadah, serta lahan pertanian. Sebanyak 47 orang tewas karena itu.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumut Tuahta Ramajaya Saragih di Medan, Sumut, Kamis kemarin mengaku, ada 123 korban, di antaranya 47 tewas, 9 hilang, dan 67 orang luka parah.