Momen Jennifer Coppen Dilamar Justin Hubner, Cincin Berlian Curi Perhatian

ERA.id - Jennifer Coppen akhirnya dilamar oleh sang kekasih, Justin Hubner, setelah satu tahun menjalin hubungan.

Lewat unggahan di Instagram-nya, pemain Timnas Indonesia itu terlihat gagah mengenakan setelan jas hitam saat berlutut memberikan cincin kepada sang kekasih. Jennifer yang memakai gaun berwarna senada nampak bahagia sekaligus terharu.

"Future Mr & Mrs Hubner (Calon Tuan & Nyonya Hubner)," tulis Justin Hubner disertai emoji cincin dalam unggahan Instagram pribadinya pada Rabu (24/12/2025).

Momen lamaran itu juga memperlihatkan Kamari, anak satu-satunya Jennifer dengan mendiang Dali Wassink, yang berlari menghampiri ibunya. Ketiganya lantas berpose bersama di momen bahagia itu.

Unggahan lamaran ini langsung dibalas dengan kalimat penuh cinta oleh Jennifer Coppen di kolom komentar.

"I love you today, tomorrow & forever," balas Jennifer melalui akun @jennifercoppenreal20.

Kabar bahagia ini pun disambut dengan ucapan selamat dan doa dari kalangan teman selebritas juga penggemar memenuhi kolom komentar Instagram Justin. Meski demikian, belum ada kabar lebih lanjut mengenai kapan pastinya Jennifer dan Justin akan melangsungkan hari pernikahan mereka.

"Congrats mama jen & jusa," tulis @azizahsalsha_

“Congratulations!!” imbuh Megan Domani disertai emoji hati putih.

“Bahagia terus kalian 🥺🤍,” tulis @fachrullhadid

“Wheyyyyyyyyyy congratulations mate. This is awesome dude,” tulis @jamiecopehair.

Diketahui kedekatan mereka dimulai sejak November 2024, namun Jennifer menyangkal mereka hanya sebatas teman. Kemudian, kedekatan keduanya pun mulai terlihat publik sejak awal tahun lewat unggahan TikTok Jennifer yang sempat viral saat Justin mengenakan nomor punggung 23 di Timnas Indonesia.