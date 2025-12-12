Tragis, Anak Remaja Perempuan di Medan Bunuh Ibunya, Diduga Habis Cekcok

ERA.id - Siswi SMP berinisial AI (13) membunuh ibu kandungnya memakai senjata tajam di rumah mereka di Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Pelaku kini ditangkap.

Kepala Lingkungan setempat, Tono, Rabu silam mengaku, kalau keluarga AI tampak harmonis saja, belakangan dia mendengar AI dan ibunya berinisial F cekcok lalu kekejian pun terjadi.

Setelah insiden mencekam dalam rumah, satu unit mobil ambulans bersama beberapa dokter. Dari sinilah diketahui kalau si ibu sudah tewas dalam kondisi pendarahan parah. Mayat lalu dibawa ke RS Bhayangkara. Belakangan Tono juga melapor ke polisi dan pelaku diamankan.

"Tangan kanannya (korban) luka. Pas saya tanya suaminya, suaminya jawab inilah anak-anak ini (anaknya yang melakukan dugaan pembunuhan)," kata dia.

Dia melanjutkan, soal motif, AI diduga kesal karena ibunya memarahi kakaknya. Tono ingin menggali informasi lebih dalam namun tak kuasa melihat momen pilu sementara kondisi suami korban terus menangis.

Dia cuma bilang, ada empat orang di rumah, korban, suaminya, dan dua anak mereka. Suami tidur di lantai 2, sedangkan korban dan dua anaknya di kamar lantai 1.