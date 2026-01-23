Geger Video Dugaan Pesta Sesama Jenis di Cirebon, Polisi Periksa Dua Orang

ERA.id - Viral sebuah video diduga menampilkan kegiatan pesta sesama jenis di salah satu tempat hiburan malam di wilayah Cirebon. Polisi pun bergerak menyelidiki temuan tersebut.

Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar mengatakan pihaknya telah mengamankan dua orang terkait video tersebut untuk menjalani pemeriksaan. Ia menyebutkan dua orang yang diamankan masing-masing berinisial I (25) dan Y (26), yang telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik.

"Benar ada video viral yang menunjukkan dugaan pelanggaran kesusilaan di wilayah hukum kami,” katanya, dikutip Antara, Jumat (23/1/2026).

Ia menyampaikan pengamanan dilakukan untuk kepentingan pendalaman lebih lanjut, terhadap peristiwa yang terekam dalam video dan beredar luas di masyarakat.

Menurut dia, langkah tersebut merupakan respons kepolisian atas keresahan publik sekaligus untuk memastikan kepastian hukum di wilayah hukum Polres Cirebon Kota.

"Kami berkewajiban menjamin kepastian hukum dan menjaga situasi keamanan serta ketertiban masyarakat agar tetap kondusif,” ujarnya.

Kapolres mengatakan proses pemeriksaan dilakukan untuk mendalami peran masing-masing pihak, pada peristiwa tersebut.

Selain itu, lanjut dia, polisi pun menelusuri lokasi kejadian serta pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan kegiatan tersebut. Ia menegaskan penanganan peristiwa ini, dilakukan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Masih kami dalami dan lakukan pemeriksaan. Perkembangan selanjutnya akan kami sampaikan,” katanya.

Sebelumnya, masyarakat dibuat resah oleh beredarnya video yang diduga menampilkan aktivitas pesta sesama jenis di sebuah tempat hiburan malam di wilayah Cirebon.

Beredarnya konten tersebut memicu sorotan serta tanggapan dari masyarakat dan sejumlah tokoh daerah, sehingga aparat kepolisian melakukan penelusuran lebih lanjut.