Geger Pesta Seks Gay di Surabaya, 34 Pria Ditangkap Tanpa Busana

ERA.id - Sebuah pesta seks penyuka sesama jenis atau gay digerebek kepolisian pada Minggu (19/10) dini hari. Sebanyak 34 orang berhasil diamankan dari pesta seks gay itu.

Kasat Samapta Polrestabes Surabaya AKBP Erika Purwana Putra mengatakan bahwa pesta seks gay itu terjadi di Hotel Midtown Residence, Surabaya, Jawa Timur. Dari penggerebekan itu, polisi mengamankan 34 orang pelaku.

"Mengamankan pesta seks sesama jenis di hotel. Total ada 34 orang (diamankan)," kata Erika kepada wartawan dikutip Senin (20/10/2025).

Dari video yang diterima, ada puluhan pria yang diamankan di sebuah kamar hotel itu. Mereka semua nampak tidak mengenakan busana.

Terlihat juga kumpulan pria hanya jongkok tertunduk saat terciduk. Orang-orang yang menyimpang ini kemudian diminta memakai kembali pakaiannya. Setelah itu mereka didata lalu digiring keluar hotel.

Erika belum mau bicara banyak. Dia hanya mengatakan puluhan pria ini masih diperiksa intensif di Polrestabes Surabaya.