Sehabis Mimpi Buruk, Anak di Karawang Ambil Pisau dan Bunuh Bapaknya, Tragis

ERA.id - Seorang pelajar SMA, laki-laki, menyerang bapaknya dengan pisau hingga tewas di Perumahan Dinas Peruri Desa Telukjambe, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Rabu (28/1) sekitar pukul 03.30 WIB.

Kasie Humas Polres Karawang, Ipda Cep Wildan menyampaikan berdasarkan hasil penyelidikan awal, kejadian bermula saat pelaku terbangun dari tidurnya usai mimpi buruk yang melibatkan korban dan ibunya.

Saat itu pelaku merasa takut mimpi tersebut menjadi kenyataan, lalu mengambil pisau dapur dan mendatangi kamar korban yang saat itu sedang tertidur.

Dalam kondisi kamar yang gelap, pelaku diduga langsung menyerang korban dengan menyerang bagian bawah telinga hingga ke belakang leher.

Korban yang terbangun dalam kondisi bersimbah darah sempat keluar kamar dan meminta pertolongan sebelum akhirnya terkapar di depan rumah.

Saksi yang mendengar keributan kemudian mendatangi lokasi dan mendapati korban mengalami luka robek di bagian wajah hingga leher, dada, serta kaki sebelah kiri.

Korban segera dilarikan ke RS Primaya untuk mendapatkan penanganan medis, sementara terduga pelaku diamankan oleh warga dan diserahkan kepada pihak kepolisian.

Petugas Polsek Telukjambe Pamapta Lolres Karawang bersama Satres PPA dan PPO Polres Karawang langsung melakukan olah TKP, pendokumentasian, pengamanan barang bukti berupa sebilah pisau dapur dan pakaian korban yang berlumuran darah, serta meminta keterangan para saksi.

Motif sementara dari kejadian ini diduga karena pelaku menyimpan rasa sakit hati terhadap korban yang disebut kerap menganiaya ibu pelaku serta bersikap kasar kepada anak.