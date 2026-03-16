Debut Akting Lewat Para Perasuk, Anggun C. Sasmi Akui Ketagihan

ERA.id - Penyanyi Anggun C. Sasmi resmi debut di dunia akting lewat film Garapan Wregas Bhanuteja, Para Perasuk. Anggun pun mengungkap alasan memilih film Para Perasuk sebagai debutnya di dunia seni peran.

Diakui oleh Anggun, sosok Wregas menjadi salah satu alasan utamanya mau menerima tawaran dan bergabung dengan jajaran pemain lain di Para Perasuk. Ia juga melihat alur cerita yang dibuat Wregas serta jajaran pemeran sebelum menerima tawaran.

"Sebenarnya karena Regas. Saat mau memulai sesuatu, harus ada alasan kuat, entah storytelling, peran, atau sineasnya," ujar Anggun saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (9/3/2026).

Pelantun "Mimpi" ini pun menceritakan bagaimana ia bisa terkoneksi dengan Wregas untuk pertama kali. Diakuinya, saat itu ia sempat mengabaikan pesan yang dikirim Wregas melalui direct message di Instagram.

"Dulu Regas sempat DM aku mau kenalan, tapi nyangkut di request dan aku diemin karena nggak kenal. Setelah aku nonton filmnya (Penyalin Cahaya dan Budi Pekerti), aku sadar levelnya dia tuh tinggi banget. Jadi pas ditawari ini aku berbunga-bunga banget," ungkapnya.

Beruntung Wregas tetap mengininkan Anggun untuk terlibat dalam filmnya. Ia pun dipercaya untuk memainkan guru Asri.

Untuk menjadi seorang guru, Anggun pun menjadikan mendiang sang ayah sebagai inspirasinya. Suara yang lantang dan tegas memacu Anggun untuk bisa mengikuti gaya mendiang sang ayah untuk menjadi karakter guru Asri.

"Dia nyampein sesuatu itu tatapan matanya konstan, nada suaranya nggak pernah naik, tapi kata-katanya masuk semua. Itu yang aku ingat saat meranin Guru Asri," tutur Anggun.

Lebih lanjut, penyanyi 51 tahun ini tidak menutup kemungkinan untuk kembali terlibat di dunia seni peran. Namun ia mengakui akan sulit memilih tawaran lantaran peran pertamanya ini datang dari sutradara terbaik pemenang Piala Citra tahun 2021.

"Bukannya belum menemukan. Tapi karena ini kan pengalaman pertama, pengalaman pertama ini udah langsung kayak gini dengan casting seperti ini, dengan cerita yang luar biasa. Jadi buat aku agak susah (mencari standar yang sama), tapi aku sih open aja gitu. Jadi we'll see gitu. Seru, seru," tuturnya.

Para Perasuk akan tayang pada 23 April 2026.