Waspada, Hiu Berukuran Besar Hebohkan Pantai Losari Makassar

ERA.id - Viral seekor hiu berenang bebas di perairan Pantai Losari, Kecamatan Ujungpandang, Makassar, Sulawesi Selatan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar mengiyakannya.

"Sudah dilaksanakan patroli dan memang benar ada aktivitas hiu yang melintas. Hasil identifikasi, jenis ikan hiunya penjemur (basking shark) sedang berimigrasi. Dia hanya lewat dan tidak agresif terhadap manusia," kata Kepala BPBD Makassar, Fadli Tahar, Selasa kemarin.

Tim BPBD yang diterjunkan menggunakan perahu karet telah menyisir secara intensif pada sejumlah titik untuk memantau pergerakan hiu.

Bila dilihat ciri-cirinya, hiu penjemur tidak berbahaya bagi manusia. Dia pemakan planton.

Hanya saja, walaupun tidak berbahaya, namun tetap diwaspadai serta diimbau masyarakat tidak turun ke laut.

Kendati video penampakan hiu ini viral di media sosial pada Minggu (23/3), pihak BPBD Makassar tetap memantau secara berkala di perairan Losari demi keamanan.