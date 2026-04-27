Belasan Orang Jadi Tersangka Aniaya Balita dalam Daycare Little Aresha Jogja

ERA.id - Polresta Yogyakarta menetapkan 13 orang sebagai tersangka soal kasus dugaan kekerasan terhadap anak di Daycare Little Aresha Yogyakarta, usai gelar perkara, Sabtu (25/4) malam silam.

"Terdiri dari satu orang kepala yayasan, satu orang kepala sekolah, dan 11 orang pengasuh," kata Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol. Eva Guna Pandia.

Para tersangka masing-masing memiliki peran berbeda.

Kasus tersebut bermula dari penggerebekan polisi pada Jumat (24/4) sebagai tindak lanjut dari laporan mantan karyawan daycare yang menyaksikan dugaan praktik pengasuhan tidak manusiawi.

"Pelapor melihat adanya perlakuan tidak layak terhadap bayi dan anak, termasuk dugaan penganiayaan dan penelantaran sehingga memutuskan mengundurkan diri dan melapor," jelas Kapolresta.

Polresta Yogyakarta mencatat total anak yang pernah dititipkan di daycare tersebut adalah 103 orang, dengan 53 anak di antaranya terverifikasi mengalami kekerasan fisik dan verbal.

Pemerintah Kota Yogyakarta juga menyatakan bakal membentuk tim pendamping psikologis untuk korban.

"Ada beberapa anak dengan tanda-tanda yang kurang sehat secara psikologis sehingga kami sudah diskusi dengan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), dengan dinas, segera setelah ini langsung rapat untuk membentuk tim pendampingan," ucap Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo setelah menerima audiensi orang tua korban di Yogyakarta, Minggu (26/4) kemarin.

Di sisi lain, merespons kasus tersebut, Pemda DIY mendata ulang daycare terutama terkait dengan perizinan.