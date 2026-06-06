Reuni di Serial Samuel, Fadi Alaydrus dan Saskia Chadwick Akui Lebih Nyaman

ERA.id - Aktor Fadi Alaydrus dan Saskia Chadwick Kembali dipasangkan dalam satu serial yang sama, Samuel. Fadi dan Saskia mengaku tidak mengalami kesulitan untuk membangun chemistry.

Dalam serial kolaborasi WeTV Indonesia dan MD Entertainemnt ini, Fadi berperan sebagai Samuel yang digambarkan sebagai ketua geng motor Diamond. Sedangkan Saskia dipercaya untuk menjadi Azura, gadis polos yang dijodohkan oleh Samuel.

Kerja sama di proyek ini pun diakui oleh Fadi tidak mengalami kendala yang berat. Fadi menuturkan membangun chemistry dengan Saskia sudah tidak lagi menjadi tantangan lantaran sudah pernah bekerjasama sebelumnya.

“Kalau di-compare ke project bareng sebelumnya di sini mungkin lebih bold lagi ya karena lebih intens, lebih lucu, lebih romantis,” ujar Fadi saat Gala Premier Samuel di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (5/6/2026).

Senada dengan Fadi, Saskia juga bersyukur di serial Samuel ia tidak perlu lagi membangun chemistry dari awal. Kedekatan yang sebelumnya sudah terjalin membuat mereka mudah melakukan adegan demi adegan yang dibutuhkan.

“Aku bersyukur aku di-pairing bareng sama Fadi lagi karena sangat amat nyaman kerja sama-sama dia dan yeah, he really did a great job,” kata Saskia.

Sementara itu, Saskia juga mengakui di serial Samuel ini dirinya merasa senang lantaran karakter Azura memiliki banyak kemiripan dengan kepribadiannya. Kemiripan itu, kata Saskia, terletak pada kegemarannya yang banyak bicara seperti Azura.

"Saski ngerasa sih mungkin Saski sama Azura lumayan banyak miripnya. Eh, kita sama-sama berisik, kita sama-sama manja mungkin. Cuman mungkin bedanya adalah Saski jauh mungkin Insya Allah lebih dewasa daripada Azura. Dan ya perjalanan hidupnya juga beda sih," imbuhnya.

WeTV Original Samuel mengisahkan perjalanan emosional Azura, gadis 16 tahun yang hidupnya berubah drastis setelah sebuah tragedi keluarga mengikat takdirnya dengan Samuel Erlangga, pemimpin Diamond Gang yang karismatik namun dingin.

Samuel digambarkan sebagai karakter dengan konflik batin yang mendalam, sementara Azura tampil sebagai sosok yang menunjukkan keteguhan hati di tengah dunia yang keras. Penonton akan dibawa menelusuri rahasia masa lalu yang belum terselesaikan, persaingan harga diri antar-geng, hingga pilihan sulit antara ego dan kesetiaan.

Selain Fadi dan Saskia, serial ini diperkuat oleh jajaran ensemble cast solid seperti Endy Arfian, Rafly Altama, Andy William, Yusuf Kartiko, Azela Putri, Dimas Putra, hingga aktor senior Indra Brasco dan Cut Tari.

WeTV Original Samuel akan tayang secara eksklusif dan bisa disaksikan mulai Jumat, 12 Juni 2026, hanya di aplikasi WeTV.