TNI Respons Viralnya Ekskavator Bongkar Bangunan Sekolah di NTT Demi Kopdes

ERA.id - Viral mobil ekskavator membongkar bangunan SD Negeri Wolomoni di Desa Niowula, Kecamatan Detusoko, Ende, Nusa Tenggara Timur, untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) pada Jumat 5 Juni silam. Masyarakat pun sempat protes.

Setelah ramai dibicarakan publik, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Brigjen TNI, Muhamad Nas mengatakan pihaknya hanya memperlebar jalur karena alat berat ingin masuk untuk membangun koperasi yang berada tepat di belakang sekolah tersebut.

"Ketika manuver alat berat mau masuk, kena tiang sekolah yang pojok. Dandim dan Babinsa berkoordinasi dengan pihak sekolah dan pemerintah daerah," kata Nas saat jumpa pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (9/6/2026).

Nas menambahkan pihak TNI sudah mendapatkan lampu hijau dari pemerintah daerah untuk memindahkan tiang sekolah itu. "Mereka bilang 'Pak lurah, kepala desa. Boleh nggak ini kita geser sebentar, Pak, tiang ini?'. Mereka lalu jawab Boleh, silakan.' seperti itu," kata Nas.

Nas pun menyayangkan banyak masyarakat ogah menggali fakta lebih dalam. Nas pun menuduh mereka mudah termakan informasi yang tidak benar.

"Kondisi ini bisa ditumpangi atau mungkin dimanfaatkan sehingga terjadilah perpecahan. Rugi siapa? Kita yang pasti, negara kita yang pasti," jelas Nas.

Terakhir, Nas bilang Puspen Mabes TNI berupaya mencari fakta sebenarnya untuk disajikan ke publik agar masyarakat tidak sesat informasi.

Dengan adanya penjelasan ini, Nas berharap masyarakat dapat teredukasi dan tidak mudah terpengaruh oleh berita yang belum terkonfirmasi.