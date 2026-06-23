Taufik Hidayat yang Hajar Pacar hingga Buta dan Sumbing di Bandung Ditangkap

ERA.id - Polisi menyampaikan seorang pria, Taufik Hidayat (30) yang menyekap dan menyiksa kekasihnya, Yuvita Tri Rezeki (29) hingga buta dan sumbing di kawasan Bandung, Jawa Barat (Jabar), telah ditangkap.

"Menangkap pelaku penganiayaan dan penyekapan pelaku atas nama Taufik Hidayat," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan kepada wartawan, Selasa (23/6/2026).

Dia belum mau bicara banyak. Hendra hanya menambahkan Taufik ditangkap di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung.

Sebelumnya, polisi memburu pria berinisial Taufik yang menyekap dan menganiaya kekasihnya berinisial YTR (29), hingga buta di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Direktur Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Polda Jabar Kombes Rumi Untari, Senin (22/6), mengaku kasus tersebut masih didalami.

Diketahui, Kombes Hendra Rochmawan sebelumnya bilang kasus terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp dari seseorang yang tidak dikenal yang menginformasikan bahwa korban berada di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

“Setelah itu keluarga korban mendatangi RSHS dan diketahui bahwa korban dalam keadaan luka berat di bagian kepala, wajah, kaki, dan luka ringan di bagian tangan,” ujarnya.

Hendra mengungkapkan bahwa sebelum ditemukan di rumah sakit, korban tidak diketahui keberadaannya oleh keluarga selama kurang lebih tiga tahun.

“Sebelumnya korban menghilang, tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya selama kurang lebih tiga tahun,” katanya.

Menurut dia, selama rentang waktu tersebut, korban diduga dianiaya berulang kali oleh terlapor menggunakan tangan, benda tumpul hingga senjata tajam.

Akibat dugaan penganiayaan tersebut, korban mengalami sejumlah luka berat yang berdampak pada kondisi fisiknya.

“Korban mengalami luka berat di antaranya tidak bisa melihat secara normal, bibir sumbing, sulit berbicara, tidak bisa berjalan serta mengalami kerugian materiil sekitar Rp52 juta,” kata Hendra.