Taufik Hidayat 'Santai' Saat Ditangkap Polisi Usai Hajar Pacar hingga Buta dan Sumbing

ERA.id - Taufik Hidayat (30), pria yang menyekap dan menyiksa kekasihnya, Yuvita Tri Rezeki (29) hingga buta dan sumbing di kawasan Kabupaten Bandung, Jawa Barat (Jabar), telah ditangkap.

Dari video yang diterima, Taufik sudah berada di dalam mobil penyidik. Dia duduk di kursi penumpang barisan belakang.

Pria ini memakai switer hitam dan topi. Namun, Taufik tampak sudah cukur rambut. Dia kini berambut klimis pendek.

Pada video itu penyidik menyampaikan akan membawa Taufik ke Polda Jabar untuk memeriksanya lebih lanjut. Taufik sendiri tampak "santai" saja ketika sudah ditangkap. Tak terlihat ada raut ketakutan atau penyesalan di wajahnya.

"Kooperatif ya?" ucap penyidik.

"Siap," jawab Taufik.

"Nanti berikan keterangan sejelas-jelasnya di kantor, kita menuju Polda Jabar ya," timpal penyidik.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan mengatakan Taufik ditangkap di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Konferensi pers kasus penganiayaan ini dijadwalkan digelar Rabu (23/6/2026) besok.

Sebelumnya, polisi memburu pria berinisial Taufik yang menyekap dan menganiaya pacarnya berinisial YTR (29), hingga buta di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.