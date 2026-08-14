BRI Perkuat Ekosistem Investasi Kawasan Industri Batam

ERA.id - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat perannya dalam mendukung pertumbuhan investasi dan aktivitas dunia usaha di berbagai wilayah Indonesia. Salah satu wilayah yang menjadi fokus penguatan tersebut adalah Batam, Kepulauan Riau, yang memiliki posisi strategis sebagai kawasan industri sekaligus salah satu pintu masuk investasi asing ke Indonesia.

Hal tersebut mengemuka dalam gelaran Batam Investment Forum 2026 yang digelar di Batam pada Kamis (13/8/2026). Kegiatan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas penguatan investasi serta pengembangan ekosistem bisnis di Batam. Hadir dalam kesempatan tersebut Group Head Corporate Banking 4 BRI, Adhi Pratama, Deputi Bidang Investasi BP Batam, Fary Djemy Francis, Direktur Investasi BP Batam, Dendi Gustinandar, Kepala OJK Kepulauan Riau Sinar Danandjaya, serta Wakil Ketua Umum HKI Wilayah Kepulauan Riau Peter Vincent.

Direktur Corporate Banking BRI Riko Tasmaya mengatakan bahwa karakteristik kebutuhan investor terus berkembang seiring dengan tahapan bisnis yang dijalankan. Oleh karena itu, BRI menempatkan layanan perbankan sebagai bagian dari ekosistem investasi dengan menghadirkan solusi yang terintegrasi sesuai kebutuhan perusahaan.

“Setiap investasi memiliki kebutuhan yang berbeda pada setiap tahapannya. Sejak mempersiapkan investasi hingga memasuki tahap operasional, perusahaan membutuhkan dukungan finansial maupun ekosistem bisnis yang dapat menunjang keberlangsungan usahanya. BRI hadir dengan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan tersebut agar investor dapat menjalankan dan mengembangkan bisnisnya secara optimal,” ujar Riko.

Selain itu, BRI melalui tim Foreign Direct Investment (FDI) pun memberikan dukungan bagi investor asing yang akan mengembangkan kegiatan usahanya di Indonesia. Melalui kehadiran tim tersebut, BRI dapat memahami kebutuhan investor secara lebih komprehensif sekaligus menghubungkannya dengan berbagai kapabilitas dan layanan yang tersedia dalam BRI Group.

“BRI ingin hadir sejak investor mulai membangun bisnisnya di Indonesia. Karena itu, dukungan yang kami berikan tidak berhenti pada pembiayaan, tetapi mencakup kebutuhan transaksi, trade and forex, pengelolaan arus kas, hingga berbagai solusi yang mendukung kegiatan operasional perusahaan,” lanjut Riko.

Dukungan terhadap kebutuhan investor turut diperkuat melalui sinergi anak perusahaan BRI Group, seperti BRI Insurance (BRINS) yang menyediakan perlindungan atas berbagai aset yang terkait dengan realisasi investasi, mulai dari bangunan pabrik, peralatan, kendaraan, hingga kebutuhan asuransi mikro.

Sementara itu, untuk menunjang mobilitas dan kebutuhan operasional perusahaan, BRI Finance menghadirkan solusi pembiayaan kendaraan. Sinergi tersebut memperluas dukungan BRI Group agar kebutuhan investor dapat dilayani secara lebih menyeluruh, baik dari sisi pembiayaan maupun perlindungan aset.

Berbagai kapabilitas tersebut pun terintegrasi dalam konsep One BRI Solution, di mana perusahaan dapat memperoleh solusi finansial sesuai kebutuhan bisnisnya dalam satu ekosistem. Layanan yang tersedia mencakup rekening perusahaan, kartu korporasi, transaksi valuta asing, trade finance, bank garansi, cash management, payroll, hingga berbagai fasilitas bagi karyawan, termasuk pembiayaan kepemilikan rumah dan kendaraan.

Hal tersebut menjadi relevan bagi Batam yang terus berkembang sebagai kawasan tujuan investasi. Kehadiran perusahaan-perusahaan baru diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai investasi, tetapi juga menciptakan efek berganda dengan membuka peluang bagi pemasok, tenaga kerja, maupun pelaku usaha lokal untuk masuk ke dalam rantai pasok industri.

“Dengan kapabilitas yang terintegrasi, jaringan yang luas, serta ekosistem nasabah dari berbagai segmen, BRI optimistis dapat menjadi mitra dengan solusi menyeluruh bagi investor, sekaligus terus mendukung masuknya investasi berkualitas dan membantu menciptakan multiplier effect bagi aktivitas ekonomi di Batam maupun Indonesia,” pungkas Riko.