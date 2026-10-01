Reshuffle Hari Ini: Prabowo Depak Pratikno, Buat Bahlil Rangkap Jabatan

ERA.id - Presiden Prabowo melantik sejumlah pejabat dan menteri pada jajaran Kabinet Merah Putih di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/10/2026) siang.

Mayoritas yang dilantik sudah tak asing dalam dunia pemerintahan. Meski begitu, ada beberapa wajah baru yang terlihat. Berikut daftarnya:

Menteri Koordinator & Menteri:

Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (rangkap jabatan sebagai Menteri ESDM)

Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (menggantikan Pratikno)

Dudung Abdurachman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (menggantikan Djamari Chaniago)

Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri (menggantikan Sugiono)

Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian (menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita)

Wakil Menteri:

Drajad Hari Wibowo sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Nurkholisoh Ibnu Aman sebagai Wakil Menteri Keuangan

Luky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan

Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian

Irwan Meilano sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan

Kepala & Wakil Kepala Lembaga:

Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan (menggantikan Dudung Abdurachman)

Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional

Aryanto Wibowo sebagai Wakil Kepala BPKP

Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa

Ombudsman RI:

Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman RI

Radian Syam sebagai Anggota Ombudsman RI

Polri:

Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri (menggantikan Listyo Sigit Prabowo)

Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri