BRI-Pemprov Maluku Utara Kolaborasi Perkuat UMKM dan Majukan Potensi Desa

ERA.id - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali memaknai momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui kegiatan yang memberikan ruang bagi UMKM dan masyarakat untuk tumbuh bersama. Berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, BRI menggelar Semarak Merah Putih Kemerdekaan pada Sabtu (22/8/2026) yang menghadirkan bazar UMKM, aktivitas sosial, serta berbagai kegiatan masyarakat di Sofifi.

Kegiatan yang berlangsung di Desa BRILiaN Balbar, Sofifi, tersebut menjadi salah satu dari 18 titik Semarak Merah Putih Kemerdekaan yang digelar BRI secara serentak di berbagai wilayah Indonesia. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe dan Regional CEO BRI Manado Elizabeth Primasari. Beragam aktivitas digelar, mulai dari olahraga bersama, perlombaan kemerdekaan, pemeriksaan kesehatan gratis, bazar UMKM, hingga panggung rakyat.

Di tengah kemeriahan tersebut, BRI juga membawa semangat kepedulian sebagai bagian dari perayaan kemerdekaan. Masyarakat diajak untuk turut memberikan dukungan bagi proses pemulihan warga terdampak bencana di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Timur (NTT).

Penggalangan donasi dibuka sepanjang kegiatan melalui aplikasi BRImo maupun dengan memindai kode QR pada Wall of Donation yang tersedia di lokasi. Melalui fasilitas tersebut, masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam semangat gotong royong untuk membantu sesama.

Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe pun mengapresiasi inisiatif BRI dalam perayaan kemerdekaan tersebut. Menurutnya, kegiatan seperti Semarak Merah Putih tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga dapat menjadi ruang kolaborasi dalam mendorong ekonomi kerakyatan.

“Saya atas nama Pemprov Malut mengapresiasi seluruh jajaran BRI yang telah menghadirkan event positif ini di Sofifi,” ujar Sarbin.

Ia juga menyampaikan bahwa keterlibatan pelaku UMKM menjadi salah satu bagian penting dalam rangkaian tersebut. Melalui bazar UMKM, puluhan tenant pelaku UMKM binaan BRI terlihat ikut mendapatkan berkah dari kegiatan ini dan memperoleh ruang untuk memperkenalkan produknya sekaligus menjangkau lebih banyak konsumen di tengah tingginya kunjungan masyarakat.

Salah satu pelaku usaha yang merasakan manfaat dari kegiatan tersebut adalah Yusnita, pemilik UMKM Ikan Kering Sondo-Sondo. Tingginya kunjungan masyarakat turut mendorong penjualan produk UMKM yang mengikuti bazar. “Adanya Semarak Merah Putih ini sangat membantu menambah omzet para pelaku UMKM di Maluku Utara, khususnya Sofifi,” ujar Yusnita.

Dampak yang dirasakan pelaku UMKM tersebut menjadi salah satu cerminan bahwa rangkaian Semarak Merah Putih Kemerdekaan tidak hanya menghadirkan kemeriahan, tetapi juga manfaat langsung bagi masyarakat.

Pada kesempatan terpisah, Corporate Secretary BRI Dhanny mengatakan bahwa momentum kemerdekaan menjadi pengingat akan pentingnya menjaga persatuan, gotong royong, dan kepedulian, terutama ketika sebagian masyarakat Indonesia tengah menghadapi dampak bencana.

“Melalui Semarak Merah Putih Kemerdekaan, kami mengajak masyarakat untuk bergotong royong dan menjadikan semangat kemerdekaan sebagai energi untuk terus bersatu, saling menguatkan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia,” ujar Dhanny.

BRI juga terus mendorong pemberdayaan masyarakat hingga tingkat desa dengan membuka ruang bagi pengembangan potensi lokal dan aktivitas ekonomi setempat.

“Sebagai bagian dari ekosistem Danantara Indonesia, hingga Juni 2026 BRI telah menjangkau dan memberdayakan 5.703 Desa BRILiaN, yang berfokus pada penguatan kelembagaan, inovasi, digitalisasi, serta pengembangan ekonomi desa secara berkelanjutan,” tutup Dhanny.