Kartu Debit Edisi Khusus BRI Junio-Mobile Legends: Bang Bang Banyak Benefitnya

ERA.id - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berkolaborasi dengan Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) menghadirkan Program BRI Junio dengan Kartu Debit edisi khusus serta berbagai benefit bagi nasabah. Kolaborasi ini memadukan layanan perbankan dengan gim mobile yang dekat dengan keseharian anak dan remaja di Indonesia.

Program ini dapat diikuti oleh nasabah baru yang membuka rekening BRI Junio maupun nasabah eksisting yang melakukan penggantian kartu, dengan melakukan bundling aktivasi BRImo Orang Tua dan Kartu Debit BRI Junio serta mengaktifkan fitur Automatic Fund Transfer (AFT) minimal Rp100.000 per bulan dari rekening orang tua ke rekening anak.

Nasabah yang melakukan setoran awal/top up fresh fund minimal Rp1 juta berhak mendapatkan 1 paket KAYOU Collectible Card Mobile Legends: Bang Bang. Selanjutnya, nasabah berhak mendapatkan tambahan cashback sebesar Rp50.000 bila mempertahankan saldo minimal Rp1 juta hingga akhir bulan.

Peserta program juga berkesempatan mendapatkan gratis biaya administrasi bulanan rekening BRI Junio sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Program ini berlangsung pada September hingga Desember 2026, dengan benefit tersedia selama persediaan masih ada. Setiap nasabah hanya berhak memperoleh benefit sebanyak satu kali dan pemberian benefit tidak berlaku secara kelipatan berdasarkan nominal top up.

Direktur Network and Retail Funding BRI Aquarius Rudianto mengatakan program ini merupakan bagian dari pengembangan BRI Junio untuk menghadirkan layanan yang semakin dekat dengan kebutuhan generasi muda, seiring perkembangan aktivitas digital yang semakin lekat dalam keseharian anak dan remaja.

“BRI terus berupaya menghadirkan pengalaman perbankan yang tidak hanya aman dan mudah, tetapi juga relevan dengan perkembangan gaya hidup dan minat generasi muda. Melalui kolaborasi dengan Mobile Legends: Bang Bang, kami ingin menghadirkan pengalaman menabung yang lebih menarik sekaligus mendorong kebiasaan mengelola keuangan sejak dini melalui pendekatan yang dekat dengan keseharian anak dan remaja,” ujar Aquarius, Rabu (7/10/2026).

Program BRI Junio bersama MLBB juga mendukung upaya BRI memperluas literasi dan inklusi keuangan melalui pendekatan yang sesuai dengan perkembangan ekosistem digital. Kehadiran layanan perbankan dalam aktivitas yang dekat dengan minat anak dan remaja menjadi sarana untuk memperkenalkan pentingnya menabung serta pengelolaan keuangan sejak dini.

Di sisi lain, kolaborasi dengan MLBB turut mencerminkan keterlibatan BRI dalam perkembangan ekosistem esports dan industri kreatif digital di Indonesia. BRI melihat perkembangan kedua ekosistem tersebut sebagai bagian dari dinamika gaya hidup generasi muda sekaligus membuka ruang bagi BRI untuk membangun kolaborasi dengan berbagai pihak yang memiliki kedekatan dengan segmen tersebut.

“Melalui program ini, kami ingin membangun kedekatan generasi muda dengan layanan keuangan melalui pendekatan yang relevan dengan keseharian mereka. Harapannya, kebiasaan menabung dan mengelola keuangan dapat mulai dibangun sejak dini dan berkembang menjadi fondasi literasi keuangan yang baik hingga mereka dewasa,” pungkas Aquarius.