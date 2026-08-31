Baru Diresmikan, Jembatan Gantung di Pangandaran Sudah Rusak dan Celakai Bupati

ERA.id - Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, terjatuh karena putusnya tali Jembatan Gantung Pongpet di Dusun Margajaya RT 01/12, Desa Margacinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Minggu (30/8) kemarin.

Citra celaka setelah menggunting pita proyek yang dibuat oleh TNI AD tersebut. Usai insiden, Citra langsung dibawa istirahat sebab dia syok, lemas, sementara tangan kirinya juga memar.

Walau begitu, Citra lewat Instagramnya merasa bersyukur masih bisa selamat dan mengabdi untuk masyarakat. Apalagi dia banyak menerima doa dari warganya.

Tidak ambruk

TNI AD pun langsung merespons kejadian itu dan membantah narasi yang beredar kalau jembatan itu ambruk seluruhnya. Lewat keterangan pers yang diterima, jembatan itu cuma putus salah satu tali slingnya.

"Kondisi yang terjadi bukan merupakan keruntuhan atau ambruknya keseluruhan struktur jembatan. Struktur utama jembatan tetap berada pada posisinya, sementara bagian yang mengalami kendala adalah tali sling pada sisi kiri yang terlepas dari sistem pengikat utama," tulisnya dikutip, Senin (31/8/2026).

Jembatan yang dibuat oleh Kodim 0625/Pangandaran ini memang memiliki batas kapasitas berat tertentu dan uniknya sudah sempat disosialisasikan oleh pihak kodim ke masyarakat sekitar demi keamanan dan kenyamanan selama digunakan.

"Namun, antusiasme warga setelah prosesi peresmian menyebabkan ketentuan tersebut tidak diindahkan.

Kini, TNI AD dan jajaran pemerintah daerah setempat tengah memperbaiki jembatan agar bisa kembali digunakan. "Jembatan saat ini belum dibuka untuk masyarakat," jelas keterangan pers itu.