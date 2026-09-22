Masuk Label Musik, Hanin Dhiya Hidupkan Kembali Lagu Cinta Ini Membunuhku

ERA.id - Penyanyi Hanin Dhiya memasuki babak baru dalam perjalanan musiknya bersama Musica Studios. Hanin menghidupkan kembali lagu hits milik D'MASIV "Cinta Ini Membunuhku".

Hanin mengungkap salah satu tantangan terbesar membawakan lagu yang pernah hits pada masanya ini ialah mempertahankan nyawa dan makna yang melekat pada lirik dan musiknya. Ia pun merasa hal ini menjadi tantangan yang menyenangkan untuk dilakukan.

"Cinta Ini Membunuhku adalah lagu yang menurut aku sudah sangat dekat dengan banyak orang. Dulu mungkin lagu ini pernah menemani masa patah hati mereka, dan sekarang aku mencoba membawakan kembali dengan warna dan rasa yang berbeda. Tantangannya adalah bagaimana tetap menjaga rasa dari lagu aslinya, tapi di saat yang sama bisa memberikan interpretasi yang lebih personal,” ungkap Hanin.

Dengan karakter vokal yang lembut, Hanin memberikan sentuhan yang berbeda pada lagu ini. Cara Hanin membawakannya menghadirkan nuansa yang lebih sendu, sehingga lagu ini terasa seperti sebuah cerita lama yang kembali dibuka.

Bagi Hanin, kekuatan lagu ini juga terletak pada ceritanya yang dekat dengan pengalaman banyak orang.

"Kadang kita merasa sudah sembuh dari sebuah cerita, tapi ketika mendengar lagu tertentu, ternyata masih ada sedikit rasa yang tertinggal. Semoga versi ini bisa kembali menemani kalian semua yang merasakannya," ungkapnya.

Kehadiran "Cinta Ini Membunuhku" juga menjadi jembatan bagi Hanin untuk mempertemukan pendengar lama dengan audiens baru. Lagu yang sudah ikonik bagi generasi sebelumnya kini mendapatkan wajah baru melalui karakter Hanin, sekaligus membuka ruang bagi generasi pendengar yang lebih muda.

“Cinta Ini Membunuhku” dari Hanin Dhiya resmi dirilis pada 16 September 2026 dan sudah dapat didengarkan di seluruh platform musik digital. Untuk music video dan aktivitas terbaru lainnya, kalian dapat menyaksikan melalui channel YouTube Hanin Dhiya.