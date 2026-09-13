Warganya Hilang Ingatan Usai Makan MBG, Gubernur Sumut: Media Jangan Terlalu Menekan

ERA.id - Menantu Jokowi sekaligus Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution meminta publik menyetop komentar negatif atas dua korban dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Berastagi, Kabupaten Karo.

"Saya minta tolong kepada kita semua. Yang perlu dipulihkan bukan hanya kesehatan medis, tapi juga mentalnya dan juga psikis," kata Bobby setelah mengantarkan kedua korban ke Jakarta di Bandara Internasional Kualanamu Deli Serdang, Sabtu silam.

Bobby berharap media mendukung proses pemulihan dengan tidak memberi tekanan tambahan kepada kedua siswa ini, sebab berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis sebagian korban mengalami gangguan mental yang dipicu komentar negatif dan perundungan di media sosial setelah kasus ini menjadi perhatian publik.

"Jangan terlalu 'di-blow up' karena hasil pemeriksaan ada empat poin. Poin keempat itu, anak kita ini mentalnya terganggu karena siber bullying, seolah-olah mencari perhatian. Ini mengganggu mental anak-anak kami," jelas Bobby.

Bobby juga mengatakan bahwa tim medis telah meminta para siswa asal Karo ini untuk mengurangi aktivitas di media sosial selama masa pemulihan.

Menurut dia, secara medis kondisi kedua siswa asal Karo ini sudah ditangani tim dokter, baik di Karo maupun di Sumatera Utara. Namun mereka, Febiona Br Purba dan Agnesia Parulina Br Slitonga, masih memerlukan penanganan lebih lanjut karena kondisi psikologis yang lebih berat.

Febiona sendiri pada 13 Agustus 2026 tumbang sehabis menyantap MBG di sekolahnya, di Karo, Sumatera Utara. Bahkan yang terparah, ingatannya terganggu dan sulit mengenali keluarga. Sementara Agnesia itu mual, muntah, sakit perut. Hasil pemeriksaan dokter menyebut organ ginjalnya terganggu.