Pembiayaan YesssCredit Makin Berkembang, Kini Sasar Kota Kecil

ERA.id - Perusahaan pembiayaan oleh PT Pratama Interdana Financeyang berizin dan diawasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan), YesssCredit, terus memperkuat bisnis dan ekosistemnya di Indonesia.

Dalam dua tahun terakhir, YesssCredit telah menggandeng lebih dari 12.000 mitra toko di 31 provinsi, dengan total 8 juta pengguna terdaftar. Hingga Juni 2026, akumulasi pembiayaan yang telah disalurkan mencapai Rp5 triliun

Pertumbuhan tersebut juga terlihat di kota-kota kecil dan berkembang, dengan total pembiayaan meningkat 133% dalam dua tahun terakhir. Seiring dengan pertumbuhan ini, YesssCredit memperluas fasilitas pembiayaan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari handphone, TV, komputer, laptop, pelengkap rumah, hingga sepeda listrik.

Direktur YesssCredit, Sylvia Yulianti Sirait, dalam media gathering yang diadakan Rabu 30 September 2026 silam di Jakarta Selatan, mengatakan, pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan semakin berkembang dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

“Pertumbuhan YesssCredit selama dua tahun terakhir menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan hadir di berbagai wilayah dan tidak terbatas pada kota-kota besar. Karena itu, kami terus memperluas jaringan mitra dan menghadirkan pilihan pembiayaan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di setiap daerah.”

“Kami menyadari industri pembiayaan memiliki tanggung jawab besar. Karena itu, kami memastikan konsumen memahami biaya dan ketentuan pembiayaan dalam aplikasi. Kamijuga fokus pada perlindungan konsumen, termasuk keamanan data pribadi dan penyediaan kanal resmi YesssCredit untuk menyampaikan pertanyaan maupun keluhan,” ujar Sylvia.

Pertumbuhan tersebut menjadi bagian dari komitmen YesssCredit untuk menghadirkan layanan yang dekat dengan masyarakat, relevan dengan kebutuhan, dan bertanggung jawab dalam menyediakan akses pembiayaan.

Pada kesempatan yang sama, Yesss Credit memperkenalkan semangat “Yesss Pasti Bisa” sekaligus rangkaian roadshow “Dekatkan Kesempatan” di Tangerang, Pekanbaru, dan Manado hingga akhir 2026.

Rangkaian ini menjadi bagian dari upaya YesssCredit untuk mendekatkan layanan dan membangunhubungan lebih dekat dengan masyarakat serta ekosistem lokal.

Roadshow pertama akan berlangsung di Tangerang, pada 26 Oktober–1 November 2026, sebelum dilanjutkan di Pekanbaru dan Manado. Yesss Credit menargetkan lebih dari 2.000 pengunjung di tiga kota hingga akhir tahun.

Dalam rangkaian roadshow, masyarakat dapat menikmati berbagai program dan penawarankhusus, termasuk cicilan mulai dari 3 sampai dengan 24 bulan, limit hingga Rp 30 juta, bunga dan DP mulai dari 0%, serta gratis satu atau dua kali cicilan.

“Kami berharap dengan roadshow ini, kami bisa memperkenalkan layanan kami sekaligus mengedukasi masyarakat agar bisa meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan di kota-kota berkembang.

Kami menekankan memberikan pembiayaan yang bertanggung jawab. Kami akan memastikan bahwa konsumen atau pelanggan yang mendapatkan fasilitas kami sudah di-assessment lebih dulu dan layak mendapatkan pembiayaan,” tutur Sylvia lagi.