Pemprov Papua Pegunungan Pakai Dana Otsus Bangun Sekolah Baliem Global Training Center

ERA.id - Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan membangun sekolah berasrama Baliem Global Training Center. Sekolah ini dibangun dengan memanfaatkan dana otonomi khusus (otsus) pendidikan.

“Baliem Global Training Center akan menjadi pusat pendidikan pada anak-anak Papua tamatan sekolah menengah sebelum mereka menjalani program beasiswa pada berbagai kampus pendidikan di dalam dan luar negeri,” ujar Sekda Provinsi Papua Pegunungan Elai Giban kepada wartawan dikutip Selasa (10/11/2026).

Lembaga pendidikan ini dibangun di Kampung Elekma, Distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya. Baliem Global Training Center direncanakan mulai beroperasi pada 2027.

“Bangunan sekolah dan asrama sudah selesai dibangun. Sekarang sedang dibangun fasilitas pendukung lainnya dan sudah hampir selesai,” tuturnya.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Pegunungan, Simon Sembor menambahkan pembangunan Baliem Global Training Center menjadi tekad kuat Gubernur John Tabo dalam melakukan terobosan pada sektor pendidikan.

“Sumber dana pembangunan lembaga pendidikan ini murni dari Dana Otsus,” ungkap Simon Sembor.

Pembangunan sekolah senilai Rp19 miliar itu sudah dilakukan sejak 2025 untuk ruang kelas, asrama dan kantor. Sedangkan untuk tahun 2026, kucuran dana Otsus sebesar Rp8 miliar untuk pembangunan fasilitas pendukung.

“Tahun 2027, kami akan melengkapi fasilitas komputer, internet, air bersih, penyiapan tenaga guru dan tenaga pengajar serta fasilitas lainnya untuk kebutuhan pengajaran,” timpalnya.

Rencananya, lulusan perguruan tinggi yang didanai beasiswa Otsus baik di dalam dan luar negeri akan diberdayakan sebagai tim pengajar di Baliem Global Training Center. Sehingga kehadiran lembaga pendidikan ini menyediakan lapangan kerja baru bagi mereka.

“Banyak anak Papua Pegunungan yang menempuh Pendidikan S1, S2, dan S3 di dalam dan luar negeri dengan dukungan beasiswa Otsus senilai lebih dari Rp80 miliar. Nantinya saat kembali ke Papua Pegunungan akan dimanfaatkan sebagai tim pengajar di sekolah ini,” ujar Simon Sembor.

Ketua Tim Tenaga Ahli Gubernur Papua Pegunungan sekaligus Ketua Pokja Papua Cerdas, Paul Wetipo menyebut Baliem Global Training Center akan berfokus pada pembentukan karakter dari para siswa. Nantinya, akan diterapkan kurikulum terintegrasi yakni meliputi kemampuan akademik, pembentukan karakter, kemampuan olahraga dan skill.

Hal penting yang akan jadi fokus juga adalah bagaimana menghargai dan membentuk identitas. “Kita tidak mau generasi muda yang akan menjadi pemimpin di masa depan tidak menghargai jati dirinya. Dia harus bangga sebagai orang Papua dan bangga sebagai orang Indonesia,” kata Paul Wetibo.