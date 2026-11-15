Borobudur Marathon 2026 Dikeluhkan, Peserta Dipaksa Memutar Jauh untuk Keluar

ERA.id - Pelaksanaan Borobudur Marathon 2026 dikeluhkan terkait pengaturan jalur keluar bagi peserta setelah menyelesaikan perlombaan.

Sejumlah peserta mempertanyakan kebijakan petugas yang mengarahkan mereka untuk memutar melalui jalur yang cukup jauh, padahal di sekitar lokasi terdapat beberapa pintu keluar yang dinilai bisa dimanfaatkan.

Kondisi tersebut memicu kekecewaan para pelari. Setelah menguras tenaga dan berlari menempuh jarak perlombaan, mereka justru harus menempuh perjalanan tambahan yang dinilai tidak masuk akal.

Salah seorang pelari mengungkapkan kekecewaannya terhadap pengaturan tersebut.

"Jujur kami sudah capek setelah berlari. Seharusnya ada kemudahan untuk keluar, apalagi pintu keluar terlihat banyak. Kenapa justru harus diarahkan memutar begitu jauh? Tolong panitia mempertimbangkan kondisi peserta," keluhnya.

Menurutnya, pengaturan akses keluar seharusnya sudah dipersiapkan dengan matang sebelum acara berlangsung, bukan justru menyulitkan peserta yang telah menyelesaikan perlombaan.

Seorang wartawan yang berada di lokasi juga menilai persoalan tersebut layak menjadi bahan evaluasi penyelenggara.

"Kalau memang tersedia beberapa pintu keluar, tentu perlu ada penjelasan mengapa peserta harus diarahkan melewati jalur yang lebih jauh. Pengaturan seperti ini seharusnya mengutamakan kenyamanan dan keselamatan masyarakat," ungkapnya.

Situasi semakin menjadi perhatian ketika persoalan tersebut disampaikan kepada seorang petugas keamanan yang disebut bernama Pak Guntur.

Menurut keterangan yang disampaikan, Pak Guntur selaku satpam mengatakan, "Nama saya Guntur, kamu tulis saja berita, saya tidak takut walau kamu mau buru-buru menulis berita, ingat nama baik nama saya, Guntur." Ucapnya dengan nada yang besar dan kasar.

Pernyataan tersebut menambah perhatian terhadap persoalan pelayanan dan komunikasi petugas di lapangan. Namun, pihak terkait tetap perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan mengenai alasan pengaturan jalur tersebut.

Para peserta berharap penyelenggara Borobudur Marathon 2026 tidak hanya berfokus pada suksesnya acara, tetapi juga memperhatikan pengalaman peserta sejak datang, mengikuti perlombaan, hingga meninggalkan lokasi.

Intinya, penyelenggaraan event besar seharusnya memberikan kenyamanan, bukan justru menambah kesulitan bagi orang-orang yang telah berpartisipasi. Evaluasi jalur keluar dan koordinasi petugas keamanan menjadi hal penting agar kejadian serupa tidak terulang.

Jangan sampai sebuah event olahraga berskala besar meninggalkan kesan kurang baik hanya karena persoalan pengaturan pintu keluar yang sebenarnya bisa dievaluasi sejak awal.