Bhayangkari Gelar Kemala Run 2026 di Bali pada April Nanti, Total Hadiah Capai Rp3,6 Miliar

ERA.id - Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB) kembali menggelar festival lomba lari Kemala Run 2026 di Bali United Training Centre pada Minggu, 19 April 2026 mendatang.

Acara lari kali ini mengusung tema "Charity for Indonesia". Kegiatan ini bukan hanya sekadar ajang olahraga, namun juga gerakan kemanusiaan.

"Kemala Run 2026 kami rancang sebagai ruang kebersamaan antara olahraga dan kemanusiaan. Jadi bukan sekadar berlari, tetapi berlari sambil berdonasi. Setiap kilometer yang ditempuh peserta memiliki makna, karena di baliknya ada harapan bagi saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di berbagai wilayah Indonesia," kata Ketua Panitia Kemala Run 2026, Deni Agus Suryo saat konferensi pers di kawasan GBK, Senayan, Jakarta, Minggu (15/2/2026).

Seluruh dana yang terkumpul akan disalurkan secara langsung ke korban terdampak bencana, termasuk ke masyarakat di utara Sumatra.

Panitia menargetkan10.000 peserta yang terdiri dari atlet nasional dan internasional, pecinta olahraga lari, komunitas lari, dan keluarga besar Polri-TNI dari seluruh Indonesia.

Istri Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho itu mengatakan kategori yang akan dilombakan di antaranya lari jarak pendek 5K, jarak menengah 10K dan jarak jauh atau half marathon 21K.

"Semua kalangan, dengan seluruh elemen, ya. Jadi ada TNI, Polri, Bhayangkari pada khususnya juga, kemudian umum. Kemudian hobbies. Hobbies itu nanti akan masuk ke umum," ungkapnya.

Ketua Seksi Race Management Kemala Run 2026, Brigjen Sambodo Purnomo Yogo menambahkan total hadiah dalam Kemala Run 2026 miliaran rupiah.

"Rp3,6 miliar total hadiah," ucap Sambodo. Selain itu terdapat doorprize yang diperebutkan oleh para peserta, di antaranya berupa hadiah umrah hingga tiket World Major Marathon Sydney 2027.

Sambodo kemudian mengatakan jalur untuk para peserta sudah disiapkan dan tersertifikasi internasional.

"Rutenya melewati pedesaan Bali. Kita kemarin sudah survei, jadi rutenya cukup menarik dan cukup menantang. Teman-teman runner yang biasa lari di Bali di event-event lainnya tentu tahu bahwa rutenya agak-agak sedikit naik turun dan sebagainya," jelas Sambodo.

Mantan Dirlantas Polda Metro Jaya itu menyebut Kemala Run 2026 juga akan melibatkan warga lokal melalui lomba-lomba yang disediakan, di antaranya lomba penjor, kebersihan desa dan banjar, serta lomba supporter dan cheering.

Lebih lanjut, Sambodo mengatakan Kemala Run 2026 juga akan menghadirkan Booth UMKM untuk memperkenalkan produk-produk unggulan dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah binaan Yayasan Kemala Bhayangkari, workshop serta panggung hiburan musik.

Selain itu, Kemala Run 2026 menghadirkan wellness experience berupa cold plunge (terapi rendam air dingin), sport massage dan chill area disediakan sebagai ruang istirahat yang nyaman bagi peserta untuk menenangkan tubuh dan pikiran.

"Jangan lupa, kita juga nanti akan menyiapkan bus shuttle. Jadi buat para pelari yang mungkin nanti di Bali ada yang hotelnya di Kuta, ada yang hotelnya di Denpasar, ada yang hotelnya di Benoa, di Sanur. Kita akan siapkan Bus Shuttle, sehingga teman-teman pelari tidak perlu jauh-jauh ke Gianyar," tuturnya.

Dalam hal ini, panitia Kemala Run 2026 mempromosikan kegiatan itu dengan melakukan fun run yang diikuti sejumlah masyarakat hingga pemengaruh atau influencer seperti Dr. Tirta pada hari ini.