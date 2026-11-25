ERA.id - Tuntutan sembilan bulan penjara terhadap seorang terdakwa Murdo Krismanto Putro dalam perkara penguasaan senjata api tanpa hak di Pengadilan Negeri Surakarta dipertanyakan soal konsistensi penegakan hukumnya.

Bagaimana tidak, sejumlah perkara serupa di berbagai daerah malah dituntut lebih tinggi oleh jaksa bahkan mencapai delapan tahun penjara.

Berdasarkan dokumen tuntutan jaksa penuntut umum Bagyo Mulyono, Agustinus Diaparari, Murdo dituntut sembilan bulan penjara setelah dinyatakan terbukti bersalah menurut penilaian jaksa dalam perkara penguasaan senjata api dan amunisi tanpa hak sebagaimana dakwaan tunggal.

Barang bukti yang tercantum dalam dokumen tersebut meliputi satu pucuk senjata api laras panjang BCM-MCMR-13 buatan Amerika Serikat, dua magazine, dan 40 butir peluru kaliber 5,56 milimeter.

“Tuntutan sembilan bulan itu memunculkan pertanyaan mengenai pertimbangan hukum penuntut umum, terutama jika dibandingkan dengan sejumlah perkara kepemilikan senjata api ilegal lainnya,” kata pengamat hukum Indo Law Watch, Vikran Subakti, Senin (23/11/2026).

Perbedaan tuntutan terlihat dalam perkara Edi Suranta Gurusinga alias Godol yang disidangkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Sumatera Utara, pada 2024.

Dalam perkara dugaan kepemilikan senjata api ilegal tersebut, jaksa menuntut Edi dengan pidana delapan tahun penjara. Penuntut umum turut mempertimbangkan sikap terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya sebagai salah satu keadaan memberatkan.

“Perbandingan tersebut tetap memunculkan pertanyaan, apa pertimbangan jaksa dalam menentukan tuntutan sembilan bulan terhadap terdakwa yang menguasai senjata api laras panjang beserta 40 butir amunisi,” ujarnya.

Vikran menambahkan, penguasaan senjata api tanpa hak merupakan tindak pidana yang terdapat dalam Ketentuan Pasal 306 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP) dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun.

“Ketika perkara kepemilikan senjata api ilegal di sejumlah daerah dituntut hingga delapan tahun penjara, sementara penguasaan senjata api laras panjang dan 40 butir amunisi dalam perkara Murdo hanya dituntut sembilan bulan, publik berhak mempertanyakan dasar pertimbangan hukumnya,” tutupnya.

Perkara di PN Surakarta ini dipimpin oleh majelis hakim Bayu Sobo Raharjo, Erna Indriwati, dan Dian Erdianto.

Sebelumnya Murdo Krismanto Putro sebelumnya juga pernah muncul dalam dokumen kepolisian di wilayah hukum Polres Karanganyar pada Januari 2024. Dokumen tersebut berkaitan dengan laporan dugaan perusakan barang sebagaimana diatur dalam Pasal 406 KUHP.