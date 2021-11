Mempesona, Bupati Gowa Adnan Purichta Bergaya Bak Bung Karno, Netizen: 01 Sulsel...

ERA.id - Bupati Gowa Adnan Purichta yang juga ponakan dari Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, tampil beda saat merayakan Hari Pahlawan.



Tak seperti biasanya, ia memakai kaca mata hitam dan safari khas yang mirip dipakai oleh Presiden Soekarno.



Tak ayal memamerkan hal itu dan menganggap kalau dirinya sudah mirip dengan proklamator kebanggaan Indonesia tersebut.







Berkunjung ke sana, ia ditemani oleh Pangdam dan Forkopimda Provinsi Sulsel. "Kami Forkopimda Kabupaten Gowa kompak dan lengkap mendampingi sampai rangkaian acara selesai di Benteng Ford Rotterdam, Sy hari ini berpakaian Bung Karno," tambahnya.



Tak lama, aksi Adnan ini pun langsung direspons pelbagai netizen. Salah satunya menulis kalau putra mendiang Bupati Gowa 2 periode ini, cocok maju di Pilgub Sulsel 2024.



"InsyaAllah next 01 Sulsel, Pak."



"The next 01 Sulsel."



Untuk diketahui, Adnan yang merupakan kader Golkar memang berpotensi maju ke Pilgub Sulsel. Beberapa pakar mengatakan, ketokohan dan koneksi keluarganya dianggap modal utama untuk maju ke perhelatan politik akbar di Sulsel tersebut.



Selain itu, ia juga dianggap bisa mengganggu gerakan Ketua Golkar Sulsel, Taufan Pawe, yang sampai hari ini terus bergerak mengambil ancang-ancang untuk ikut maju di Pilgub Sulsel 2024.

