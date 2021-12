Buat Baterai dari Kulit Jeruk, Mahasiswa USU Juara Pertama Tokyo Tech Indonesian Commitment Award 2021

ERA.id - Karya mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) yang tergabung dalam Tim Gantari Engineering Research Club Fakultas Teknik, berhasil meraih juara pertama kompetisi Tokyo Tech Indonesian Commitment Award (TICA) 2021.



Bio baterai energi kulit jeruk yang memenangkan kompetisi itu berjudul "Biobattery from Polymer Electrolyte Orange Peel-PVA with Addition of Glycerol".



Ketua tim Gantari Engineering Research Club, Jhon Ferisal Tamba menjelaskan karya yang saat ini telah mereka aplikasikan dalam bentuk produk baterai yang bersumber dari tenaga kulit jeruk, sehingga meraih juara satu pada kompetisi TICA 2021 yang mengangkat tema Impactful Science Towards Sustainable Development Goals.



