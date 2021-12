Ini Tampang Keren Pria Beringas yang Pukuli Pelajar di Depan Mini Market Medan

ERA.id - HSM akhirnya diringkus polisi. Bagaimana tidak, sikap brutalnya menyayat hati. Dalam sebuah video, ia terlihat memukul pelajar berumur 17 di depan sekolah Al Azhar Medan.



Tak cuma itu, ia juga menendang remaja yang motor bebeknya sempat disenggol oleh mobil milik HSM, di minimarket Jalan Pintu Air 4, Kelurahan Kwala Bekala, Kota Medan, Sumatera Utara.



Kata Polrestabes Medan, pihaknya menangkap HSM (45) pada Jumat (24/12/2021) malam, di sebuah kafe di kawasan Medan Johor.



Halpian SM alias Cak Yan yang memukuli pelajar di Medan (Ist)



Untuk diketahui, HSM kini jadi tersangka usai dipolisikan keluarga korban. Lanjut Riko, setelah menerima laporan, pihaknya menyelidiki dengan memeriksa rekaman CCTV dan meminta keterangan dari sejumlah saksi.



Hasil penyelidikan, HSM ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan melanggar Pasal 80 ayat (1) jo 76 C UU RI no 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.



"Dengan ancaman hukuman paling singkat tiga tahun enam bulan penjara dan denda Rp 72 juta," ungkapnya.

