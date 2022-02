Minyak Goreng di Pasar Tradisional Bandung Masih di Atas Rp14 Ribu per Liter, Pemkot akan Kirim Surat ke Kemendagri

ERA.id - Harga minyak curah maupun kemasan di pasar tradisional Bandung masih di atas harga yang sudah ditetapkan pemerintah pusat, yaitu di atas Rp14.000 per liter.



Dalam pantauan ERA, pasar tradisional yang masih menjual di atas standar adalah Pasar Sederhana dan Pasar Sarijadi. Kepada ERA, Mulyadi (45) pedagang grosir minyak kemasan di Pasar Sederhana mengatakan dirinya mengaku membeli minyak di grosir dengan harga Rp15.000 per liter.



"Kalau yang kiloan, pedagang disini menjual Rp20 ribu per kilogram," ungkapnya kepada era.id di Jalan Jurang, Kota Bandung, Kamis (3/2/2022).



Tag: bandung minyak goreng