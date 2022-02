Unik, Ada Seorang Pria yang Berpura-Pura Jadi Intelijien Kejaksaan di NTB

ERA.id - Kepolisian Resor Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menetapkan jaksa gadungan yang mencatut jabatan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mataram berinisial AN, sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan.



Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Mataram Komisaris Polisi Kadek Adi Budi Astawa di Mataram, Kamis, mengatakan bahwa pihaknya menetapkan AN sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara penyelidikan.



"Sekarang kasusnya sudah naik penyidikan dan menetapkan AN sebagai tersangka," kata Kadek Adi.



