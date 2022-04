ISSCD Bersama PKK Sulsel Gelar Pemeriksaan Gigi dan Mulut untuk Anak Disabilitas

ERA.id - Indonesian Society of Special Care Dentistry (ISSCD) bekerja sama dengan PKK Sulawesi Selatan (Sulsel), menggelar pemeriksaan gigi dan mulut individu berkebutuhan khusus (disabilitas), yang dilaksanakan di Kantor PKK Sulsel, Minggu (10/4).



Kegiatan ini juga melibatkan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) dan Ikatan Dokter Gigi Anak Indonesia (IDGAI).



Pemeriksaan gigi dan mulut tersebut, merupakan bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat ISSCD, yang mengusung tema Oral Health for a Better Quality of Life for Absolutely Everybody. Ketua TP PKK Sulsel, Naoemi Octarina, saat membuka acara tersebut secara virtual, mengaku sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan ISSCD ini.



