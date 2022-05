One Way Tol Km 70 Cikampek-414 Kalikangkung Berakhir, Kembali Jadi 2 Arah

ERA.id - Korlantas Polri mengakhiri masa rekayasa lalu lintas sistem satu arah (one way) dari Km 70 GT Cikampek Utama (Cikatama) sampai dengan Km 414 GT Kalikangkung, Semarang, dengan memberlakukan normalisasi arus lalu lintas, Minggu.



Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan terhitung mulai pukul 12.00 WIB, arus lalu lintas dari Km 70 GT Cikatama sampai Km 414 GT Kalikangkung, Semarang berlaku normal dua arah.



"Pada pukul 12.00 WIB akan dilakukan penutupan rekayasa lalin one way sekaligus pelaksanaan penormalan (normalisasi dua arah)," kata Dedi kepada wartawan lewat siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (1/5/2022).



Tag: one way arus mudik one way km 70 tol cikampek terbang tol kalikangkung contra flow one way mudik 2022 lebaran 2022