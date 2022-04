Viral Warga Blokir Tol Cipularang Arah Jakarta, Polisi Alihkan Sistem One Way ke KM 70

ERA.id - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengalihkan aturan "one way" untuk arus mudik lebaran 2022, yang semula dimulai di titik Tol Cikampek KM 47 beralih ke Tol Cikampek Utama (Cikatama) KM 70.



"Saat ini sedang proses pemunduran pintu masuk 'one way', dari KM 47 ke KM 70," kata Dirgakkum Korlantas Polri, Brigjen Aan Suhanan di Jakarta, Jumat (29/4/2022).



Dia menjelaskan dimundurkannya titik itu agar arus kendaraan dari arah Bandung ke Jakarta yang sempat tertahan di Dawuan dapat melintas dengan lancar. Terlebih, arus kendaraan dari Jakarta ke arah timur Jawa pun sudah melandai.



