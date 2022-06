Kisah Cucu Nenek Sri yang Dikeroyok Habis sampai Ditelanjangi Hanya Karena Baju yang Dipinjam Hilang

ERA.id - Keluarga wanita berinisial IN (22) yang dikeroyok di Makassar menceritakan kronologi yang menimpa cucunya. Pengeroyokan terjadi karena IN menghilangkan baju salah satu dari pelaku.



Dari data yang diterima ERA.id, Nenek dari IN, yang bernama Sri Rostini (64) menceritakan kejadian yang dialami cucunya hanya karena persoalan baju hilang, cucunya sampai dianiaya dan ditelanjangi.



"IN pinjam baju temannya (DL). DL meminta dikembalikan bajunya tapi bajunya hilang," kata Sri Rostini, Sabtu (18/6/2022).



Tag: pengeroyokan makassar baju hilang