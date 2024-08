Resmi Pacaran, Terungkap Awal Pertemuan Han Ji Min dengan Choi Jung Hoon Jannabi

ERA.id - Aktris Korea Selatan, Han Ji Min, dikonfirmasi berpacaran dengan vokalis Jannabi, Choi Jung Hoon. Konfirmasi ini diberikan oleh agensi keduanya setelah rumor pacaran mencuat pada Kamis (8/8/2024).

“Benar Han Ji Min dan Choi Jung Hoon Jannabi pacaran. Keduanya kini sedang dalam hubungan yang romantis,” kata agensi Han Ji Min, BH Entertainment, dilansir dari Soompi.

Agensi Choi Jung Hoon juga membenarkan kabar tersebut. Mereka mengatakan bahwa Choi Jung Hoon dan Han Ji Min bertemu saat acara bincang musik dan mulai menjalin kedekatan hingga berakhir pacaran.

“Setelah mengeceknya, benar keduanya pertama kali bertemu dalam The Seasons: Choi Jung Hoon’s Night Park dan kini berpacaran,” kata agensi Choi Jung Hoon, Peponi Music.

Sebelumnya pada acara musik tersebut Han Ji Min dan Choi Jung Hoon menyanyikan lagu secara duet. Mereka menyanyikan lagu “A thought on an autumn night” milik Jannabi dan “Spring to Love” dari 10CM.

Sementara itu, Han Ji Min dan Choi Jung Hoon menjalin hubungan asmara dengan usia terpaut 10 tahun. Han Ji Min merupakan aktris kelahiran 1982, sedangkan Choi Jung Hoon kelahiran 1992.