6 Selebriti Korea Selatan yang Menikah dengan Atlet, Siapa Saja?

ERA.id - Pernikahan bagi seorang selebriti merupakan hal yang penting dan menjadi sorotan publik. Bahkan latar belakang dari calon pasangan pun tak luput dari perhatian.



Sebagian besar selebriti akan menikah dengan rekan sesama profesinya. Namun tak sedikit selebriti yang akhirnya berjodoh dengan orang di luar dunia hiburan, termasuk atlet.



Berikut ini 6 selebriti Korea Selatan yang memutuskan menikah dengan seorang atlet

1. Jiyeon T-ara dan Hwang Jae Gyun

Jiyeon T-ara dan Hwang Jae Gyun (instagram/jiyeon2__)

Member dari T-ara, Jiyeon, memutuskan untuk menikah dengan pemain bisbol profesional Hwang Jae Gyun. Mereka menikah pada 10 Desember 2022, yang juga dihadiri oleh para anggota T-ara dan rekan sesama selebriti.



Selama acara pernikahan Jiyeon dan Hwang Jae Gyun, sejumlah rekan sesama musisi seperti IU dan Lee Hong Ki bahkan menyanyikan sebuah lagu ucapan selamat di pesta pernikahan mereka.





2. Han Hye Jin dan Ki Sung Yueng

Han Hye Jin dan Ki Sung Yueng (instagram/underhiswings2016)

Aktris Han Hye Jin juga termasuk selebtiti Korea Selatan yang memutuskan menikah dengan seorang atlet profesional. Ia tercatat menikah pada 1 Juli 2013 dengan pemain sepak bola profesional, Ki Sung Yueng.



Pasangan ini mengadakan ucapara pernikahan secara tertutup dan dihadiri oleh banyak rekan selebriti seperti Im Seulong 2AM, Park Ji Yoon, dan Uhm Ji Won yang berhasil menangkap buket bunga selama acara.

3. Kangnam dan Lee Sang Hwa

Kangnam dan Lee Sang Hwa (Dok: Istimewa)

Penyanyi berdarah Korea-Jepang, Kangnam, juga masuk ke dalam daftar selebriti yang menikah dengan atlet. Kangnam diketahui menikahi pensiunan atlet speed skater Korea, Lee Sang Hwa pada 12 Oktober 2019.



Acara pernikahan mereka pun dihadiri oleh banyak atlet dan rekan sesama selebriti. Diketahui Kwanghee, Lee Seung Hoon WINNER, skater figur Kim Yuna, menjadi tamu pernikahan mereka.

4. Jung Ah After School dan Jung Chang Young

Jung Ah After School dan Jung Chang Young (instagram/Foto profil jjung_a_kim jjung_a_kim)

Pemain bola basket profesional Jung Chang Young resmi menikah dengan Jung Ah After School pada 28 April 2018. Pasangan ini bahkan melakukan sesi pemotretan pernikahan mereka dengan memakai jersey basket.



Diketahui acara pernikahan mereka dihadiri oleh sesama anggota After School seperti E-Young, Nana, Park Soo Young, Lee Joo Yeon, Yoo So Young, dan Raina.

5. Ko Woo Rim dan Kim Yuna

Ko Woo Rim dan Kim Yuna (Dok: Istimewa)

Vokalis FORSTELLA Ko Woo Rim menikah bahagia dengan juara seluncur indah Kim Yuna. Pasangan itu mengadakan upacara pribadi yang dihadiri dengan keluarga dan teman dekat pada 22 Oktober 2022.

6. Soyeon T-ara dan Cho Yu Min

Soyeon T-ara dan Cho Yu Min (instagram/melodysoyani)

Pada 1 November 2022, Soyeon T-ara resmi menikah dengan pemain sepak bola Cho Yu Min. Pernikahan mereka sempat tertunda lantaran Cho Yu Min harus membela negara untuk bertanding di Piala Dunia Qatar 2022. Alhasil mereka pun mendaftarkan pernikahan lebih awal.



Itu lah 6 selebriti Korea Selatan yang memutuskan untuk menikah dengan seorang atlet.