Jadi Duta Pemuda UNESCO, SEVENTEEN Bangun Komunitas Kreatif untuk Dorong Kepercayaan Diri

ERA.id - Grup K-pop SEVENTEEN memiliki inisiatif untuk mendukung pemuda karena kini bekerja sama dengan UNESCO sebagai duta pemuda.

Grup yang terdiri atas 13 anggota dan UNESCO memperkenalkan program "Going Together - For Youth Creativity & Well-Being" pada hari Senin, bertepatan dengan Hari Pemuda Internasional.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri dan ketahanan pemuda melalui musik, seni, dan olahraga, membantu pemuda global membangun komunitas kreatif, serta mendukung kesehatan mental dan kesejahteraan pemuda, menurut laporan Pledis Entertainment.

Inisiatif ini merupakan bagian dari Skema Hibah Pemuda Global untuk menggerakkan sumber daya guna mendukung pemuda di seluruh dunia.

Seventeen berjanji menyumbangkan 1 juta dolar AS untuk mendukung inisiatif tersebut selama upacara penunjukan grup sebagai duta pemuda UNESCO di Paris pada bulan Juni.

"Pada hari yang penuh makna ini, kami bangga mengumumkan Seventeen, sebagai duta kebaikan UNESCO untuk pemuda, meluncurkan Skema Hibah Pemuda Global baru bersama UNESCO," kata mereka dalam video berbahasa Inggris yang diunggah di saluran YouTube resmi UNESCO, seperti dikutip .

"Seventeen akan berdiri di sisi Anda. Seventeen akan #GoingTogether untuk impian Anda!" tambah mereka.