Film Dokumenter Jungkook BTS Mulai Diputar di Bioskop Pertengahan September 2024

ERA.id - Film dokumenter Jungkook BTS yang berjudul "I Am Still" akan diputar di bioskop-bioskop di seluruh dunia mulai 18 September 2024.

Film dokumenter berisi diari video sang penyanyi dalam delapan bulan perjalanannya menuju debut solo itu disutradarai oleh Park Junsoo.

Park Junsoo telah menyutradarai sebagian besar dari banyak film yang didedikasikan untuk BTS dan delapan anggotanya serta film-film lain yang dibuat oleh Big Hit Music, label rekaman BTS di Korea Selatan.

Pemutaran perdana film dokumenter Jungkook akan dilakukan secara terbatas di lebih dari 120 negara dan wilayah pada 18 September 2024.

Daftar lengkap kota-kota tempat pemutaran perdana belum disampaikan, tetapi tiket pertunjukan akan mulai dijual pada 21 Agustus.

Big Hit dalam siaran persnya menyampaikan bahwa film dokumenter Jungkook dimulai sekitar waktu sang penyanyi merilis "Seven", lagu yang menampilkan rapper Amerika Latto, sebagai bagian dari persiapan peluncuran album solo pertamanya yang bertajuk Golden.

"Film ini menyajikan rekaman dan wawancara eksklusif yang belum pernah dilihat sebelumnya, di samping penampilan langsung yang menggetarkan yang menggali proses kreatif, etos kerja yang tak tergoyahkan, dan tantangan unik yang dihadapi oleh seorang superstar global" menurut Big Hit.

Perusahaan rekaman menyampaikan bahwa film dokumenter itu menawarkan pandangan mendalam tentang perjalanan di balik debut solo yang memamerkan puncak kesenian Jungkook dan melambungkannya menjadi bintang pop global.

Lagu "Seven (feat. Latto)" bertengger di No. 1 tangga lagu Billboard’s Hot 100 sebagai single pertama dari Golden, yang debut di No. 2 tangga album Billboard 200.

"Ini debut solo resmi saya, jadi semuanya menjadi tantangan dan terasa baru dan segar," kata Jungkook kepada Variety seperti dikutip Antara.

"Tentu saja, saya banyak berpikir tentang menghasilkan musik dan penampilan yang bagus saat menggarap musik saya. Namun yang terpenting, karena ini adalah langkah pertama saya maju dalam sorotan sebagai artis solo, saya ingin menunjukkan versi diri saya yang lebih dewasa dan matang," katanya.