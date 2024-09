Ini yang Bisa Dinikmati dari Streaming Week Perayaan webOS

ERA.id - Sebuah program streaming disiarkan di 44 negara. Program ini diselenggarakan untuk merayakan momen webOS pertama kali diperkenalkan. webOS sendiri merupakan operating system pada TV LCD dan TV OLED LG.

Setiap minggu, program ini akan menampilkan berbagai konten penawaran menarik yang disediakan oleh mitra lokal maupun global. Penawaran terbatas ini dapat diakses secara gratis melalui aplikasi LG Streaming Week yang akan tersedia selama periode program.

Menghadirkan sejumlah penawaran menarik yang disediakan. Salah satunya adalah kesempatan berlangganan gratis selama tiga bulan atau diskon hingga 90% untuk opsi tertentu. Selain itu juga memberikan pengalaman menonton yang lebih seru sesuai dengan preferensi pelanggan, mulai dari film, acara olahraga, game, anime, hingga cult classic yang menjadi favorit banyak penonton.

Apple TV+ menawarkan free trial selama tiga bulan dan menyediakan berbagai tontonan premium Apple Originals terbaru. Salah satunya adalah film psychological thriller terbaru berjudul Disclaimer yang dibintangi oleh dua pemenang Academy Award Cate Blanchett dan Kevin Kline serta sutradara kondang Alfonso Cuarón yang memenangkan Academy Award lima kali.

Apple TV+ juga menampilkan season terbaru Slow Horses, spy drama menegangkan yang mendapatkan BAFTA Award dan nominasi Emmy Award. Ada pula serial post-apocalyptic berjudul Silo dan drama mengharukan berjudul Pachinko. Untuk melengkapi pilihan penonton.

Pelanggan juga berkesempatan untuk menjelajahi berbagai film dan serial terbaru yang disediakan oleh penyedia konten selama program ini. Misalnya, pelanggan baru maupun lama Paramount+ dapat menikmati diskon 50% untuk biaya langganan tahunan. Beberapa rekomendasi tontonan dalam Paramount+ yaitu drama crime thriller berjudul Tulsa King dan drama adaptasi novel berjudul Fellow Travelers yang menjadi favorit para kritikus. Tak kalah seru, beberapa serial franchise lainnya seperti Knuckles, Star Trek: Strange New Worlds, dan Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles akan hadir dalam Paramount+. Selain itu, masih banyak lagi konten yang bisa dinikmati oleh pelanggan, dimulai dari serial populer, film blockbuster, siaran langsung olahraga, dan program berita terkini.

Mubi, sebagai layanan streaming, produsen, dan distributor film global, menawarkan diskon 70% kepada semua pemilik TV LG selama periode LG Streaming Week. Dengan Mubi, penonton tentunya dapat menikmati berbagai acara televisi dan film global terbaik tanpa perlu keluar rumah.

Bagi penggemar olahraga, DAZN menawarkan diskon 25% berlangganan NFL Game Pass Season Pro dan NFL Weekly Pro hanya dengan kisaran harga Rp15.500 untuk pelanggan baru7. DAZN merupakan satu-satunya platform yang menayangkan NFL Game Pass (kecuali di AS dan Tiongkok) dan memberikan kesempatan menonton pertandingan olahraga NFL bergengsi seperti Playoff dan Super Bowl, baik siaran langsung (live) maupun rekaman (on-demand). Pelanggan juga mendapatkan akses NFL RedZone, NFL Network, NFL Originals, dan berbagai konten arsip lainnya.

Lebih lanjut, bagi para penggemar game atau anime, ini menghadirkan penawaran menarik yang disesuaikan dengan selera dan genre penonton. Pemilik TV LG berhak mendapatkan free trial langganan Crunchyroll selama 30 hari dan menyaksikan berbagai serial anime populer.