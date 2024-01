Dilengkapi Kinerja AI Processor, Apa Saja Kelebihan TV OLED 2024?

ERA.id - LG Electronics (LG) memperkenalkan rangkaian TV OLED dalam rangka menghadirkan pengalaman menonton TV di rumah yang lebih baik. Dilengkapi dengan kinerja AI Processor empat kali lebih cepat, TV ini mampu menampilkan kualitas gambar yang lebih hidup dan realistis.

Dengan pendekatan yang berpusat pada pelanggan dan visi “Sync to You, Open to All,” LG bertujuan untuk menciptakan produk yang dapat diakses oleh semua pelanggan dan memberikan pengalaman menonton TV yang dapat disesuaikan dengan gaya hidup yang berbeda-beda. Untuk mencapai tujuan ini, platform Smart TV webOS LG kini dilengkapi dengan berbagai solusi dan layanan yang saling terhubung. TV OLED terbaru dari LG ini akan menjadi platform media dan hiburan yang dapat menyajikan pengalaman menonton yang luar biasa untuk berbagai jenis target konsumen.

Tahun ini, LG memperkenalkan rangkaian terbaru yang dilengkapi dengan AI Processor mutakhir yang dirancang khusus oleh LG untuk rangkaian produk TV terbarunya. Dua TV terbarunya adalah LG SIGNATURE OLED M4 dan LG OLED G4, keduanya memiliki α (Alpha) 11 AI Processor generasi baru guna meningkatkan kualitas gambar dan audio. Selain itu, prosesor ini mampu meningkatkan kinerja grafis hingga 70% dengan kecepatan pemrosesan hingga 30% lebih cepat dibandingkan processor terdahulu.

TV ini uga dilengkapi dengan AI upscaling yang lebih canggih dan memanfaatkan teknologi precise pixel-level image analysis untuk mempertajam objek dan latar belakang yang buram. Berkat teknologi AI yang lebih cerdas, kualitas gambar yang ditampilkan menjadi lebih jernih dan hidup.

Selain itu, AI Processor dalam TV mampu menyempurnakan tampilan warna dengan menganalisis jenis warna yang sering digunakan pada gambar untuk memperkuat mood dan emosi yang tersirat dalam sebuah film atau konten video lainnya. Dengan fitur Dynamic Tone Mapping Pro, TV OLED baru ini mampu membagi gambar menjadi beberapa blok dan menyempurnakan kecerahan serta kontras dengan menganalisis variasi kecerahan saat cahaya ditampilkan pada gambar sehingga menghasilkan visual yang terlihat lebih tiga dimensi.

Semua fitur luar biasa ini telah tersemat dalam LG SIGNATURE OLED M4 yang merupakan TV OLED nirkabel dari LG. TV ini tersedia dalam ukuran layar 65 inci yang lebih ramping atau 97 inci untuk pelanggan yang menyukai layar besar dengan frame yang minim. TV ini memiliki Zero Connect Box sehingga dapat menyala tanpa perlu terhubung menggunakan kabel konvensional.

LG SIGNATURE OLED M4 juga menjadi TV pertama di dunia dengan transmisi video dan audio nirkabel hingga 4K 144Hz, menghadirkan kinerja OLED yang lebih mantap dengan detil akurat dan pengalaman menonton yang lebih imersif.

“Dengan rangkaian TV OLED dan TV QNED terbaik di kelasnya, LG senantiasa menjadi yang terdepan dalam pasar TV premium dengan memberikan pengalaman menonton terbaik melalui pilihan konten dan layanan istimewa yang telah tersedia pada platform Smart TV webOS,” ujar Park Hyoung-sei, President Director, LG’s Home Entertainment Company.

Selain kualitas gambar yang mengesankan, fitur AI Sound Pro menyajikan kualitas audio yang lebih kaya dan tajam. Ditambah dengan speaker internal virtual 11.1.2 surround sound, suara yang dihasilkan juga lebih imersif. AI Processor dalam TV juga mampu memisahkan vokal dari soundtrack sehingga meningkatkan kejelasan dialog dan menjadikan suara seolah keluar secara alami dari tengah layar.

TV OLED evo terbaru dari LG juga telah mendapatkan sertifikasi ClearMR dari Video Electronics Standards Association (VESA) karena kualitas gambarnya yang super tajam.

Tak hanya untuk menonton, TV OLED dari LG bisa menjadi pilihan terbaik untuk para video gamer. TV ini memiliki kecepatan refresh 4K 144Hz dan koneksi HDMI 2.1 untuk gaming experience yang lebih mulus. Ada pula fitur Game Optimizer sehingga pengguna dapat menyimpan preset tampilan yang dapat digunakan saat bermain genre game berbeda, seperti action, fantasy, ataupun horror. TV ini kompatibel dengan NVIDIA G-SYNC®️ dan AMD FreeSync sehingga mampu menghilangkan screen tearing dan stuttering untuk tampilan grafis yang lebih maksimal dan apik.

Untuk memanjakan pelanggan dengan home entertainment yang lebih memuaskan, LG menyediakan berbagai layanan serbaguna yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan dan kenyamanan tambahan lainnya. TV ini sudah memiliki webOS versi terbaru dan pengguna dapat menyimpan hingga 10 profil individu untuk menyesuaikan pengalaman. Smart TV terbaru LG bahkan dapat mengenali suara pengguna berdasarkan profil dan menawarkan rekomendasi layanan sesuai dengan riwayat penggunaan TV.

Saat mengubah pengaturan profil individu, pengguna juga dapat mengubah tampilan layar Home ataupun berbagai app yang ditampilkan pada TV. Dengan demikian, pengguna dapat dengan mudah membuka app ataupun konten favorit seperti Netflix, YouTube, atau channel favorit saat menyalakan TV. Pengguna juga dapat meamanfaatkan fitur Picture Wizard untuk menyesuaikan kualitas gambar sesuai keinginan. Selain itu, TV menampilkan fitur Most Recently Watched sehingga pengguna dapat membuka app yang sering digunakan ataupun kembali memutar video yang sudah pernah ditonton sebelumnya.

Yang lebih menarik, TV ini menghadirkan program webOS Re:New sehingga pengguna akan mendapatkan upgrade webOS secara gratis selama lima tahun ke depan. Program webOS Re:New berlaku untuk pemilik TV OLED 2022, QNED Mini LED 8K 2022, dan beberapa model lainnya di masa mendatang. Sistem webOS yang selalu up-to-date tentunya akan memberikan pengalaman menonton yang lebih optimal dan dapat menjadi nilai tambah bagi pelanggan.

LG senantiasa berkomitmen untuk memberikan user experience terbaik dengan meningkatkan konektivitas berbagai produknya sehingga dapat terhubung dengan perangkat LG lainnya. Smart TV LG 2024 dengan webOS terbaru dapat terhubung dengan perangkat rumah cerdas yang didukung oleh Matter, sebuah sistem universal yang memungkinkan perangkat IoT yang berbeda untuk saling terhubung. TV LG terbaru juga mendukung Apple AirPlay dan Google Chromecast bawaan yang kompatibel dengan perangkat seluler sehingga pengguna dapat menampilkan video, audio, atau konten lainnya dari smartphone ke layar TV.

Untuk menciptakan home entertainment yang lebih imersif, TV OLED LG dan TV QNED dapat dipasangkan dengan soundbar nirkabel LG melalui WOWCAST Built-in untuk menghasilkan kualitas audio superior. Kedua TV tersebut juga memiliki fitur WOW Orchestra untuk menciptakan audio tiga dimensi yang berpadu dengan speaker internal dan soundbar guna menyediakan kualitas audio yang lebih mantap bak menonton orkestra secar langsung.

Untuk meningkatkan user experience bagi individu difabel, TV LG menyediakan fitur Quick Card’s Accessibility yang ada pada layar Home untuk memberikan kemudahan lebih saat menggunakan TV. Quick Card’s Accessibility merupakan layanan yang berguna dan dirancang untuk membantu para penyandang disabilitas. Fitur ini juga menyediakan tutorial remote control untuk mengoperasikan TV dari jarak jauh serta layanan chatbot sehingga pengguna dalam mengakses layanan TV hanya dengan menggunakan perintah suara.