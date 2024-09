Irfan Hakim Ungkap Rasa Syukur, Anaknya Sukses Bawa Pulang Medali Emas di PON Aceh-Sumut 2024

ERA.id - Presenter kondang Irfan Hakim mengungkapkan perjuangan keras anaknya, Aisha Maydina Hakim yang berhasil meraih emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 Aceh-Sumatera Utara (Sumut).

Aisha mewakili DKI Jakarta dalam cabang olahraga berkuda. Hal ini disampaikan langsung oleh suami Della Sabrina melalui unggahan Instagram pribadinya.

Dalam foto tersebut, bapak anak lima ini membagikan foto yang memperlihatkan Aisha tengah memegang medali emas. Di bagian caption, Irfan mengucapkan rasa syukur atas prestasi yang diraih oleh Aisha.

Rasa bangga Irfan Hakim pada anaknya yang ikut PON (IG/@irfanhakim75)

"Alhamdulillaaaah. Segala puji bagi Allah yang menentukan semua kejadian. Usaha keras sudah dilakukan. Doa sudah dipanjatkan, akhirnya diberikan kemenangan," tulisnya, dikutip dari akun Instagram @irfanhakim75.

Lebih lanjut, pria berusia 48 tahun ini menceritakan perjuangan anaknya yang sempat jatuh dalam salah satu perlombaan kejuaraan nasional pada dua tahun lalu. Tetapi, Aisha tak menyerah dan terus berjuang hingga akhirnya berhasil meraih medali emas dalam gelaran PON 2024.

"Setelah sebelumnya pernah jatuh bersama Jeedina di kerjurnas 2 tahun lalu, kemudian bersama berusaha bangkit. Tak mudah melawan rasa trauma dari kejadian itu. Jeedina maupun Aisha nya," katanya.

"Hari ini pembuktian kerja keras tak menghianati hasil, kalian berjuang bersama untuk DKI jakarta dan kalian buktikan kalian bisa. Selamat ya Aisha dan Jeedina. Ayah bangga sama kalian berdua," tambahnya.

Terakhir, Irfan Hakim mengucapkan rasa terima kasih kepada sejumlah pihak yang sudah mendoakan anaknya berlaga dalam ajang tersebut.

"Makasih @andryfebri27 @equinara @pordasi.jakarta @disporadkijkt @koni_dki dan ibu-ibu pengajian yang mendoakan, ustadz dan juga keluarga," tutupnya.

Unggahan itu mendapatkan banyak respon dari rekan sesama selebriti. Mereka ramai-ramai mengucapkan selamat atas prestasi yang diraih oleh anak Irfan Hakim.

"Wuihhh Aisyah selamat ya," komentar Soimah.

"Aisha keren banget congrats ya," tulis Putri Ariani.

"Waachh Alhamdulillah selamat ya. So proud of you." kata Fitri Carlina.