IndoneMovie Actors Awards, Penghargaan Tertinggi untuk Perfilman Indonesia hadir dengan Antusiasme yang Tinggi

ERA.id - Ajang penghargaan yang paling ditunggu-tunggu Indonesian Movie Actors Awards (IMAA) hadir kembali tahun ini. Ajang penghargaan tertinggi dan paling bergengsi bagi insan perfilman Tanah Air, “Indonesian Movie Actors Awards tahun ini merupakan gelaran yang ke-18 kalinya dan tetap konsisten memberikan apresiasi atas ide kreatif serta kerja keras para insan perfilman nasional.

Maka dari itu, RCTI selalu memberikan tempat kepada IMAA sebagai bentuk dukungan terhadap kreativitas serta kinerja para pelaku industri film atas karya yang telah dibuat. Semoga IMAA dapat memotivasi para insan industri perfilman Tanah Air untuk terus menghadirkan karya-karya terbaik,” kata Dini Putri selaku Programming & Acquisition Director RCTI.

IMAA 2024 dipenuhi dengan antusiasme yang lebih tinggi dibandingkan dengan penyelenggaraan sebelumnya karena terdapat 78 film dari 29 Production House yang turut ikut serta dalam penyelenggaraan tahun ini, dimana film yang masuk merupakan film yang tayang dalam periode 1 September 2023 sampai dengan 31 Agustus 2024.

“Kami, dewan juri IMAA 2024 telah bekerja keras dan melakukan tugas dengan sangat teliti dalam menentukan para nominasi dari masing-masing kategori yang ada dengan memperhatikan seluruh aspek penilaian. Secara penilaian, kami dewan juri tentunya fokus pada sisi keaktoran dan juga karya film terbaik. Karena menurut kami, aktor-aktor dan film-film terbaik ini sangat penting bagi kelangsungan industri film di Tanah Air. Namun pastinya, bagi kami aktor tersebut tidak harus yang memiliki latar belakang keaktoran, tapi bisa jadi dia sedang berproses sehingga bagus dan layak dinominasikan," ucap Robert Ronny selaku Ketua Dewan Juri IMAA 2024.

IMAA 2024 dinilai oleh juri-juri yang terdiri dari para pemuka atau orang-orang yang berhubungan langsung dengan industri film dari beragam latar belakang profesional. Adapun Dewan Juri IMAA 2024 adalah, Robert Ronny (Produser, Ketua Dewan Juri), Marcella Zalianty (Aktris, Produser), Vino G. Bastian (Aktor), Lukman Sardi (Aktor, Produser, dan Sutradara), Luna Maya (Aktris), Fajar Nugros (Sutradara, Penulis) dan Titien Wattimena (Penulis).

IMAA 2024 menghadirkan 15 kategori penghargaan, dimana 15 kategori tersebut terbagi dalam dua kategori utama, yakni 8 Kategori Terbaik, yang mana penentuan pemenangnya berdasarkan dari penilaian Dewan Juri, kemudian 7 Kategori Terfavorit yang mana pemenangnya ditentukan melalui hasil voting di aplikasi RCTI+ dan media sosial, periode voting 13 September - 13 Oktober 2024 (Pukul 23.59 WIB). Selain itu, terdapat pula 1 Kategori Special yaitu Lifetime Achievement.

Kategori Pemeran Utama Pria Terfavorit

A1. Bio One (Srimulat – Hidup Memang Komedi)

A2. Deva Mahenra (Ipar Adalah Maut)

A3. Marthino Lio (Glenn Fredly The Movie)

A4. Ringgo Agus Rahman (Jatuh Cinta Seperti di Film-Film)

A5. Vino G. Bastian (Gampang Cuan)

Kategori Pemeran Utama Wanita Terfavorit

B1. Aghniniy Haque (Tuhan Izinkan Aku Berdosa)

B2. Anya Geraldine (Gampang Cuan)

B3. Laura Basuki (Sleep Call)

B4. Marsha Timothy (Monster)

B5. Nirina Zubir (Jatuh Cinta Seperti di Film-Film)

Kategori Pemeran Pendukung Pria Terfavorit

C1. Alex Abbad (Jatuh Cinta Seperti di Film-Film)

C2. Bucek (Glenn Fredly The Movie)

C3. Donny Damara (Tuhan Izinkan Aku Berdosa)

C4. Elang El Gibran (Srimulat – Hidup Memang Komedi)

C5. Kristo Immanuel (Sleep Call)

Kategori Pemeran Pendukung Wanita Terfavorit

D1. Asmara Abigail (Sehidup Semati)

D2. Davina Karamoy (Ipar Adalah Maut)

D3. Djenar Maesa Ayu (Tuhan Izinkan Aku Berdosa)

D4. Sita Nursanti (Heartbreak Hotel)

D5. Widuri Puteri (Siksa Kubur)

Kategori Pemeran Pendatang Baru Terfavorit

E1. Chloe Abigail (Ku Kejar Mimpi)

E2. Glory Hillary (Kaka Boss)

E3. Gusti Gina (Saranjana: Kota Ghaib)

E4. Rachel Vennya (Sleep Call)

E5. Ruth Sahanaya (Glenn Fredly The Movie)

Kategori Pemeran Pasangan Terfavorit

F1. Angga Yunanda & Farrell Rafisqy (Dua Hati Biru)

F2. Deva Mahenra & Devina Karamoy (Ipar Adalah Maut)

F3. Reza Rahadian & Raihaanun (Layangan Putus The Movie)

F4. Ringgo Agus Rahman & Nirina Zubir (Jatuh Cinta Seperti di Film-Film)

F5. Vino G. Bastian & Anya Geraldine (Gampang Cuan)

Kategori Film Terfavorit

G1. 13 Bom di Jakarta

G2. Agak Laen

G3. Badarawuhi di Desa Penari

G4. Dua Hati Biru

G5. Gampang Cuan

G6. Glenn Fredly The Movie

G7. Ipar Adalah Maut

G8. Jatuh Cinta Seperti di Film-Film

G9. Kang Mak From Pee Mak

G10. Petualangan Sherina 2

G11. Siksa Kubur

G12. Sleep Call

G13. Srimulat – Hidup Memang Komedi

G14. The Architecture of Love

G15. Tuhan Izinkan Aku Berdosa

Voting terus aktor, aktris dan film favoritmu melalui Instagram dan aplikasi RCTI+ hingga tanggal 13 Oktober 2024 pukul 23.59 WIB dengan cara berikut:

INSTAGRAM

1. Follow Instagram @imaawards

2. Pilih posting-an kategori untuk vote

3. Like posting-an kategori untuk vote'

4. Vote dengan cara comment di postingan kategori yang ada dengan format: #VOTEIMAA2024 <spasi> kode nominasi

5. Satu akun hanya berlaku untuk satu kali vote per kategori per hari (Dapat melakukan vote kembali keesokan harinya)

RCTI+

1. Untuk melakukan voting, registrasi menggunakan email atau nomer HP

2. Sistem voting Indonesian Movie Actors Awards 2024 menggunakan sistem kuota 3 vote per hari per kategori. 1 akun dapat melakukan vote 3 kali dalam 1 kategori, 1 nominee yang sama bisa dilakukan vote berulang kali. (Kuota 3 vote per kategori akan di peroleh setiap hari selama periode vote)

Jangan lupa saksikan malam puncak penghargaan Indonesian Movie Actors Awards 2024, Selasa 15 Oktober 2024 LIVE Pukul 21.00 WIB secara GRATIS di kanal digital RCTI 28 untuk pemirsa Jabodetabek. Pasang STB/TV digital dan arahkan antena ke pemancara RCTI. Gunakan STB, antena, kabel dan konektor yang berfungsi dengan baik. Jika mengalami gangguan hubungi RCTI layanan Solusi Digital 08569003900 dan Instagram @officialRCTI.